Пенсіонери можуть отримати 5 енергоощадних ламп на Укрпошті – коли і як це можна зробити

Кожен пенсіонер додатково може отримати 5 енергоощадних ламп на Укрпошті. Кабмін вніс зміни до програми з обміну ламп.

Про це НСН інформує з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

Пенсіонерам безплатно роздаватимуть LED-лампи. Кожен зможе отримати по 5 штук. Відповідні зміни передбачені Порядком реалізації експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електроенергії.

Коли і як можна отримати 5 енергоощадних ламп на Укрпошті

Перші лампи за новою хвилею програми будуть доступні з 5 грудня у всіх сільських відділеннях Укрпошти по всій країні, крім Київщини. На Київщині пенсіонери зможуть додатково обміняти лампи з 12 грудня. Про доступність ламп для обміну в решті населених пунктів буде повідомлено окремо, повідомляє Мінекономіки.

Для того, щоб обміняти додаткові LED-лампи, пенсіонерам потрібно мати при собі паспорт, РНОКПП, пенсійне посвідчення та діючий номер телефону.

Лампи пенсіонери зможуть отримати безкоштовно, доки вони будуть в наявності. Отримати додаткові 5 ламп можуть і ті пенсіонери, які раніше вже обмінювали лампочки.

Цього разу пенсіонерам не потрібно мати одразу старі лампи для обміну. Замість цього вони можуть принести їх до відділення Укрпошти протягом місяця з моменту отримання п’яти додаткових світлодіодних ламп.

Наразі близько 18 млн енергоощадних ламп доступні для обміну мешканцям по всій країні. Як і раніше українці, які ще не скористалися обміном, можуть отримати до 5 світлодіодних ламп у відділеннях Укрпошти.

Також програма продовжує діяти для юридичних осіб: медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та СББ можуть отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву в застосунку Дія.

За попередніми оцінками економічний ефект від обміну ще 18 млн світлодіодних ламп дозволить сумарно економити одночасно до 1000 МВт, що дорівнює роботі блока атомної електростанції, додали в Мінекономіки.

Довідково:

Програма обміну лампочок підтримана Європейським Союзом у відповідь на заклик Президента В.Зеленського та реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, АТ «Укрпошта» в усіх регіонах України, крім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій. Програма, фінансована ЄС, є складовою підтримки Європейським Союзом українського енергетичного фронту, як один з інструментів енергоефективності, який дозволить забезпечити баланс енергоспоживання в пікові години.

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