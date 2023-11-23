Виплати від ООН – чому не всі пенсіонери змогли отримати допомогу

Не всі пенсіонери змогли отримати виплати від ООН. Хто може претендувати на допомогу, розповів експерт із пенсійної справи Сергій Коробкін, передає НСН.

Хто з пенсіонерів має право на виплати від ООН

Експерт звертає увагу, що для отримання цієї виплати потрібен збіг одразу трьох умов:

пенсіонер має проживати там, де тривають бойові дії, або в прифронтовій зоні;

пенсія має бути не більше 3 000 грн;

відсутність будь-яких виплат від будь-яких міжнародних організацій і допомоги для ВПО раніше.

Тобто якщо ви не проживаєте на відповідних територіях, то доплати до пенсії не буде. Якщо людина проживає на таких територіях, але отримує пенсію, вищу за 3 000 грн, доплати також не буде, пояснює експерт.

Уже кілька мільйонів українців отримали разові грошові доплати від ООН раніше – таким людям також надбавка до пенсії не передбачена, підкреслює експерт.

Немає чіткого розміру доплати – доплачують стільки, щоб загальна сума пенсії становила 3 000, але не менше 100 грн, наголошує експерт.

Як пенсіонерам отримати допомогу від ООН

Щоб отримати таку надбавку, не потрібно писати якусь заяву та звертатися до Пенсійного фонду, це робиться автоматично, стверджує Коробкін.

У створених ООН спільно з Мінсоцполітики та Пенсійним фондом реєстрах зазначено для кожного пенсіонера:

місце реєстрації;

розмір пенсій;

отримання будь-яких допомог.

Нарахування доплати від ООН проводиться автоматично разом із пенсійними виплатами. Також експерт звертає увагу, що допомога є тимчасовою і виплачується протягом чотирьох місяців.

Раніше ми повідомляли, що з 1 жовтня міжнародні організації збільшили розмір грошової допомоги – із 2220 грн на місяць на людину до 3600 грн на місяць (10800 грн за три місяці). Крім цих виплат можна отримати також грошову допомогу для підготовки до зимового періоду – 2220 грн на людину (6660 грн за три місяці). Загалом кожен член сім’ї, яка підпадає під умови програми допомоги від ООН, отримає 17460 грн.

Претендувати на допомогу можуть лише ті люди, які раніше не отримували виплат від жодної міжнародної організації в Україні та за умови, що дохід у їхній родині не перевищує 5400 грн на кожного. Про всі умови щодо отримання виплат та де подавати заявку, читайте ТУТ.

Допомогу у 2220 грн на підготовку до зими отримають за таких умов:

домогосподарства, зареєстровані із 1 по 30 вересня 2023 року – 2220 грн на кожного члена родини упродовж 3 місяців (тобто 2220 грн + «зимова виплата» у 2220 грн на місяць);

домогосподарства, зареєстровані із 1 жовтня до кінця 2023 року – 2220 грн на кожного члена родини упродовж 3 місяців (тобто нова виплата у 3600 грн + «зимова виплата» у 2220 грн);

домогосподарства, які очолює особа похилого віку (55 років і старше), що були зареєстровані у програму до 1 вересня 2023 року, отримають допомогу для підготовки до зимового періоду – 2220 грн для кожного члена сім’ї на 3 місяці.

Зареєструватися на грошову допомогу можуть три категорії людей:

переселенці, які змінили місце проживання після 24 лютого 2022 року;

ті, хто не переміщувалися, але постраждали (втратили члена родини, домогосподарства постраждали від обстрілів, втратили засоби до існування) від воєнних дій в областях: Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Донецька;

люди, що через воєнні дії виїхали, але потім повернулися додому, в тому числі й за кордону.

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