Хто з українців може отримувати пенсію у Німеччині, що для цього потрібно

Хто з українців може отримувати пенсію у Німеччині, який її розмір та які документи потрібні для оформлення виплат.

Після початку повномасштабного вторгнення рф багато українців виїхали за кордон, зокрема до Німеччини. Серед біженців є і пенсіонери, які за певних умов зможуть отримувати там пенсійні виплати.

НСН з посиланням на ukrainianingermany.de розповідає, що для цього потрібно.

Хто має право отримувати пенсію у Німеччині

Право на виплату німецької пенсії мають люди:

які легально проживають у Німеччині (наприклад, мають статус біженця);

які досягли пенсійного віку (відповідно до німецького закону);

які мають (мали) у Німеччині офіційну роботу та страховку (всі, хто легально працює в Німеччині, сплачують внески на пенсійне страхування);

ті, хто сплачує (платив) внески до пенсійного фонду Німеччини не менше 5 років.

Тобто українці, які вперше потрапили до Німеччини після 24 лютого 2022 року, не можуть претендувати на німецьку пенсію, оскільки не мають трудового стажу у цій країні. Так само як і не можуть отримувати її українці, що мають п’ятирічний стаж роботи у Німеччині, але поки що не досягли пенсійного віку за німецькими законами. Зазначається, що пенсійний вік у Німеччині дещо вищий, ніж в Україні. При цьому до іноземців застосовують ті самі пенсійні закони, що й до німців.

Який пенсійний вік у Німеччині

В Україні пенсійний вік наразі становить 60 років (якщо стажу не вистачає, то можна вийти на пенсію у 63 або 65). А от у Німеччині пенсійний вік підвищується з кожним роком. Єдиний нюанс полягає у тому, що це підвищення помірне, бо становить по 2 місяці на рік. Наприклад, 2024 року зможуть вийти на пенсію громадяни, яким виповниться 66 років, тобто 1958 року народження. При цьому у нашій країні народжені у 1958 році вже 6 років перебуватимуть на пенсії.

Підвищення пенсійного віку в Німеччині триватиме до 2031 року – доки не досягне 67 років. Тоді, 2031 року, зможуть вийти на пенсію німці, які народилися 1964 року.

Загалом у Німеччині пенсійний вік залежно від року народження виглядає таким чином:

ті, що народилися до 1947 р. йдуть на пенсію в 65 років;

у 1947 р. – у 65 років і 1 місяць;

у 1948 р. – у 65 років і 2 місяці;

у 1949 р. – у 65 років і 3 місяці;

у 1950 р. – у 65 років і 4 місяці;

у 1951 р. – у 65 років і 5 місяців;

1952 р. – у 65 років і 6 місяців;

1953 р. – у 65 років і 7 місяців;

1954 р. – у 65 років і 8 місяців;

1955 р. – у 65 років і 9 місяців;

1956 р. – у 65 років і 10 місяців;

1957 р. – у 65 років і 11 місяців;

1958 р. – у 66 років;

1959 р. – у 66 років і 2 місяці;

1960 р. – у 66 років і 4 місяці;

1961 р. – у 66 років і 6 місяців;

1962 р. – у 66 років і 8 місяців;

1963 р. – у 66 років і 10 місяців;

з 1964 року – у 67 років.

Як оформити пенсію в Німеччині

Кожній людині, яка легально працювала в Німеччині, зокрема й іноземцям, було присвоєно номер пенсійного страхування (Rentenversicherungsnummer або RVNR). Це унікальне дванадцятизначне число, під яким міститься інформація про роботу кожної людини. Дізнатися цей номер можна у пенсійному фонді або у касі лікарняного страхування (Krankenkasse).

Заяву про призначення пенсії в Німеччині потрібно подавати якнайменше за 3 місяці до досягнення пенсійного віку. Заяву на отримання пенсії подають до найближчого регіонального офісу Німецької служби пенсійного страхування (Deutsche Rentenversicherung) – це можна зробити поштою, відправивши заповнену форму RO865 або онлайн на сайті deutsche-rentenversicherung.de.

До заяви необхідно додати такий пакет документів:

свідоцтво про народження;

посвідчення особи (для українців копію закордонного паспорта);

документ про статус легального перебування в Німеччині;

трудовий договір;

номер банківського рахунку;

картку медичного страхування;

за наявності довідку про інвалідність, свідоцтво про шлюб, документи про дітей.

Скільки становить німецька пенсія

Зверніть увагу, 5-річна сплата внесків до пенсійного фонду Німеччини надає українцю саме право набуття пенсії, а не право на мінімальну німецьку пенсію. Тим більше, що такого поняття як мінімальна пенсія в Німеччині немає – розмір пенсійних виплат залежить від доходу працівника, і розраховується індивідуально.

Пенсія, яку отримують німецькі пенсіонери, великою мірою залежить від:

доходу працівника (через це для розрахування пенсії обирають період із найвищою зарплатою);

розміру страхових внесків;

трудового стажу;

часу виходу на пенсію (дострокова пенсія передбачає меншу суму)

пенсійних пунктів Entgeltpunkte.

Загальна формула вирахування пенсії в Німеччині виглядає так:

зароблені бали х поточний розмір пенсії х коефіцієнт доступу х коефіцієнт виду пенсії

Особливої уваги тут заслуговують пенсійні пункти. Вони визначаються за формулою: річний дохід людини / середній річний дохід всіх застрахованих осіб. При цьому особа отримує 1 пенсійний пункт, якщо досягла середньорічного доходу в Німеччині – чим більше пунктів, тим вища сума пенсії. Якщо ви заробляєте лише половину середнього заробітку, вам нараховується половина заробленого балу; якщо ви заробляєте вдвічі більше, ви отримуєте два бали. Кожному балу заробітку присвоюється грошова оцінка, так звана пенсійна вартість (Rentenwert). З липня 2023 року один бал приносить пенсію в розмірі 37,60 євро (з цього року розмір пенсії на Сході та Заході є однаковим). Окрім зарплати, ви також можете отримувати бали заробітку за періоди, коли ви виховували дітей, доглядали за членом сім’ї, отримували допомогу по хворобі або безробіттю (якщо сплачували внески).

Коефіцієнт доступу враховує збільшення/зменшення пенсій, які можуть виникнути, внаслідок, наприклад, раннього виходу на пенсію, а коефіцієнт типу пенсії стосується різних рівнів типів пенсій (наприклад, виплата за часткове зниження працездатності особи дорівнює тільки половині повної пенсії).

У Німеччині дохід пенсіонерів оподатковується на рівних умовах з доходом від заробітної плати і має такі ж податкові пільги (податкові ставки варіюються від 0% до 45%, не обкладаються податком перші 9 744 євро (19 488 євро для подружньої пари)).

Чи враховується український стаж для отримання німецької пенсії

Мешканці ЄС та інших країн, із якими Німеччина уклала угоду про соціальне забезпечення, можуть додавати періоди роботи в інших країнах під час розрахунку мінімального страхового стажу для отримання пенсії в Німеччині. Тим не менш, на жаль, Україна не входить до цього переліку й не має ратифікованої угоди про соціальне забезпечення. На практиці це означає, що період трудового стажу, який біженець мав в Україні, не враховуватиметься до мінімального страхового стажу для пенсії в Німеччині. Також не вийде отримати німецьку пенсію і в тому випадку, якщо український пенсіонер вже отримує пенсію в Україні. Тим більше, що на сьогодні є можливість як оформити українську пенсію дистанційно, так і перевести пенсійні виплати з України в Німеччину.

Тож, якщо українець платитиме пенсійні страхові внески в Німеччині протягом 5 років, розрахунок пенсії для таких осіб буде проведено згідно з чинним законодавством. Ті, які досягли пенсійного віку та мають низький дохід або отримують обмежену суму (наприклад, мінімальну пенсію в Україні), мають право на отримання базового соціального забезпечення у пенсійному віці. Зверніть увагу, що до страхового стажу в Німеччині зараховуються не лише роки праці за трудовим договором, але й такі періоди, коли людина не мала офіційного працевлаштування через:

безробіття;

хвороби;

догляд за дитиною або догляд за інвалідом.

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