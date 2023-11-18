Робота у Німеччині для українських біженців: які вакансії і зарплати пропонують

Робота у Німеччині для українських біженців є і її досить багато, адже тут гострий дефіцит робочої сили. Але потрібно відповідати певним умовам, аби знайти вакансію з пристойним заробітком. Які можливості існують для українців, про що важливо знати – розповідає РБК-Україна, передає НСН.

Через дефіцит робочої сили уряд Німеччини офіційно заявив про зміну курсу щодо працевлаштування українських біженців – а саме, більше не вимагатимуть високого знання німецької мови. Українців готові наймати зі знанням мови на рівні B1.

За даними на червень 2023 року, у Німеччині перебували приблизно 480 тисяч працездатних українців, які отримують соціальну допомогу від держави. Частка тих, хто працює – вже 19%.

Близько 200 тисяч українців можуть залишитися у Німеччині та поповнити ринок праці, за оцінкою міністра праці Губертуса Гайля. Тому роботодавців закликали спростити вимоги до знання німецької мови при прийомі на роботу. Хоча базове знання все-таки необхідне.

Мінімальний рівень німецької мови повинен бути на рівні B1 для початку працевлаштування, зауважує керівник пекарні Harry Brot Едвін Заватскі-Лах, який вже працевлаштував кількох українських біженців.

“Після цього ми очікуємо, що працівник досягне рівня B2. Це важливо, тому що всі наші робочі інструкції німецькою мовою і працівники повинні їх розуміти”, – каже він

Робота у Німеччині для українських біженців: які вакансії і зарплата

Зокрема у місті Бонн можна знайти такі вакансії:

робота на будівництві,

в готелі,

спа-салоні,

на інженерному підприємстві,

у лікарні.

Отже, цілком ймовірно, що багатьом українським біженцям доведеться працювати не за фахом.

Ми маємо значну потребу у кваліфікованих працівниках у сфері догляду, зокрема, за дітьми. А також у сфері фахових професій. Ми радіємо, що ми зараз прийняли багато біженців із України, які також мають гарну кваліфікацію. Ми працюємо над тим, щоб можна було залучати сюди тих фахівців, які хотіли б залишитися, – каже керівник Integration Point Bonn Ральф Шефер

Скільки можна заробляти без знання мови у Німеччині

Без знання німецької мови і досвіду українці можуть працевлаштуватися у Німеччині на виробництві або в сфері логістики, зокрема, на складах, де найчастіше пропонують роботу пакувальників. Про це раніше у коментарі РБК-Україна розповідала директор з міжнародного розвитку міграційної платформи EWL Міхаліна Сєлевич.

Така робота не вимагає знання німецької мови, оскільки зазвичай на підприємствах чи складах є люди, які говорять українською і можуть бути комунікаторами між керівництвом та найманими працівниками, – зазначила вона.

За таку роботу можна отримати мінімальну оплату – 12-13 євро на годину до відрахувань.

Також є варіанти влаштуватися на роботу з вищими ставками – наприклад, кур’єром для поштового оператора – там ставка 16,03 євро за годину до відрахувань. На додачу до зарплати працівникам можуть нараховувати компенсацію за інфляцію, яку отримують й іноземці. Для кур’єра вона може складати до 190 євро на місяць.

Залежно від очікувань німецьких роботодавців та мовних навичок внутрішніх співробітників їхніх компаній, вони відкриті для найму працівників, які розмовляють англійською, додає спеціаліст.

Ось які вакансії пропонують українцям без досвіду роботу у Німеччині у листопаді 2023 року:

Мийник посуду – 2000 євро (зміни по 10 годин при 6-денному робочому тижні).

Працівник на кінну ферму – 1800-2000 євро (оплата 11 євро на годину), житло до 300 євро на місяць. Знання мови – англійська на рівні А2.

Доглядальник для людини похилого віку – 1000-2000 євро (потрібен базовий рівень німецької).

Покоївка у готелі – 2200-2400 євро (12 євро на годину плюс чайові). Без досвіду та знання мови, зміни мінімум по 8 годин 5 днів на тиждень.

Укладальник інтернет-кабелю – від 2000 євро (12 євро за годину, 180-220 годин на місяць). Житло за 200 євро. Потрібне мінімальне знання німецької мови.

Працівники на склади одягу, іграшок, овочів – 2000 євро (12-13 євро за годину до відрахувань). Знання мови і досвід не обов’язкові. Житло за 350 євро.

Кухар у ресторан – 1800-2200 євро (12 євро на годину). Знання мови – англійська на рівні B1. Житло за 300 євро на місяць.

Слід зазначити, що для українців без знання мови та досвіду єдиний спосіб отримати право на роботу в Німеччині – через отримання тимчасового захисту.

Новини України: Податки і пільги: зміни в Німеччині з листопада 2023 року