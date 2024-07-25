Для ВПО у Дніпрі видаватиметься гуманітарна допомога у вигляді засобів гігієни, ковдр та взуття для дівчат (31-36 розміри). Як зареєструватися.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Eleos Донецьк

Умови отримання допомоги.

1. Які вимушено переселилися після 24.02.2022 р. з гарячих точок України (Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, Запорізька, АР Крим, гарячі точки Дніпропетровської обл, Чернігівська, Сумська обл.).

2. Які проживають та зареєстровані як ВПО у м.Дніпро та Дніпропетровській області.

3. Допомога розрахована на всіх членів сім’ї і які проживають за вашою адресою: якщо родинних зв’язків між вами немає – ви маєте право реєструватись як окремі сім’ї.

4. Сім’ї від 2 осіб мають право прихоидит 1 раз на місяць (через 30 днів з моменту останнього отримання); особи, які проживають по одному – приходять раз на 2 місяці ( через 60 днів з моменту останнього отримання).

Варто обов’язково витримувати термін допомоги – інформація про ваш останній візит є в базі даних.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі – що і як можна отримати

5. Для реєстрації потрібно заповнити гугл-форму, яка викладається на каналі Елеос Донецьк.

6. Якщо в родині 5+ осіб в гугл-формі обов’язково вказуйте відповідну кількість осіб, щоб отримати 2 пакунки і на реєстрацію мати всі довідки ВПО.

7. Якщо ви зареєструвалися і потрапили до списку на отримання ви обов’язково повинні отримати свій пакунок.

8. Для того, щоб отримати допомогу у вас мають бути довідки всіх, хто проживає за цією адресою: паспорт, ІПН.

Куди звертатися

Реєстрація на видачу наборів розміщена сьогодні, 25 липня, о 17.00 в телеграм-каналі організації – посилання.

Видача відбудеться 26 липня.

Особи 60+ та одинокі особи з інвалідністю 1-2 групи можуть реєструватися по телефону гарячої лінії 0980292392 понеділок-пятниці 10.00-12.00.

Адреса: м.Дніпро, вул.Каштанова, 15

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“. “деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку. Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Одноразова виплата у 2024 році: куди звертатися, який розмір і хто може отримати