Для ВПО у Дніпрі видаватиметься гуманітарна допомога у вигляді засобів гігієни, ковдр та взуття для дівчат (31-36 розміри). Як зареєструватися.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Eleos Донецьк
Умови отримання допомоги.
1. Які вимушено переселилися після 24.02.2022 р. з гарячих точок України (Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, Запорізька, АР Крим, гарячі точки Дніпропетровської обл, Чернігівська, Сумська обл.).
2. Які проживають та зареєстровані як ВПО у м.Дніпро та Дніпропетровській області.
3. Допомога розрахована на всіх членів сім’ї і які проживають за вашою адресою: якщо родинних зв’язків між вами немає – ви маєте право реєструватись як окремі сім’ї.
4. Сім’ї від 2 осіб мають право прихоидит 1 раз на місяць (через 30 днів з моменту останнього отримання); особи, які проживають по одному – приходять раз на 2 місяці ( через 60 днів з моменту останнього отримання).
Варто обов’язково витримувати термін допомоги – інформація про ваш останній візит є в базі даних.
Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі – що і як можна отримати
5. Для реєстрації потрібно заповнити гугл-форму, яка викладається на каналі Елеос Донецьк.
6. Якщо в родині 5+ осіб в гугл-формі обов’язково вказуйте відповідну кількість осіб, щоб отримати 2 пакунки і на реєстрацію мати всі довідки ВПО.
7. Якщо ви зареєструвалися і потрапили до списку на отримання ви обов’язково повинні отримати свій пакунок.
8. Для того, щоб отримати допомогу у вас мають бути довідки всіх, хто проживає за цією адресою: паспорт, ІПН.
Куди звертатися
Реєстрація на видачу наборів розміщена сьогодні, 25 липня, о 17.00 в телеграм-каналі організації – посилання.
Видача відбудеться 26 липня.
Особи 60+ та одинокі особи з інвалідністю 1-2 групи можуть реєструватися по телефону гарячої лінії 0980292392 понеділок-пятниці 10.00-12.00.
Адреса: м.Дніпро, вул.Каштанова, 15
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