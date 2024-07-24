В Мінреінтеграції зробили заяву, чи позбавлять виплат ВПО, діти яких навчаються онлайн.

Внутрішьо-переміщені особи, діти яких і з нового навчального року навчатимуться в онлайн-режимі, не будуть позбавлені виплат, якщо вони їх отримують згідно з законодавством.

Про це під повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передають “Новини України – НСН”.

“До мене звертаються люди з числа ВПО, які скаржаться на те, що деякі представники місцевої влади погрожують позбавити їх виплат, якщо діти не навчатимуться в офлайн-режимі з 1 вересня. Це неправда, ніхто не має права позбавити виплат тільки за те, що діти не навчатимуться в очному режимі. Тому хочу заспокоїти мам, які хвилюються з цього приводу”, – сказала Ірина Верещук.

Вона також зазначила, що прийнято рішення з 1 вересня продовжити на пів року виплати людям з числа ВПО, які їх до цього отримували.

Чи позбавлять виплат ВПО, діти яких навчаються онлайн – заява Мінреінтеграції

“Було прийнято рішення на урядовому рівні, що виплати ВПО будуть продовжені тим категоріям, які їх зараз отримують. Йдеться про 1,5 млн осіб. Також ми звернулися до Міністерства соціальної політики з проханням розширити коло отримувачів цієї допомоги. Наразі очікуємо від них відповідь”, – наголосила віцепрем’єрка.

Верещук додала, що виплати будуть продовжені знову на пів року.

“Тим категоріям, які вже отримували їх – їм буде продовжено автоматично. Наприклад: I-II группа інваліди, діти-сироти – їм буде продовжено автоматично”, – зауважила Ірина Верещук.

Також вона додала, що тим, хто писав заяви на подовження – їм теж треба буде написати заяви.

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