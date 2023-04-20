Акції в АТБ 7 днів з 20 до 27 квітня: більше сотні пропозицій

Акції в АТБ 7 днів з 20 до 27 квітня включно – мережа супермаркетів пропонує низку непродовольчих товарів за доступними цінами. Посуд, книжки, одяг, косметика, іграшки, садовий інвентар, насіння тощо.

НСН публікує пропозиції від АТБ в рамках акції 7 днів. Адміністрація мережі супермаркетів нагадує, що акції діють тільки за наявності товару.

Акції в АТБ 7 днів з 20 до 27 квітня: усі пропозиції

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