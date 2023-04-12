Акції в АТБ з 12 до 18 квітня включно: у супермаркетах діє акція “Економія”, в рамках якої можна придбати багато товарів дешевше, ніж зазвичай.

Цього тижня мережа супермаркетів пропонує суттєві знижки на сир, ковбасу, сметану, майонез, шашлик, пиво, вино, солодощі, чай, каву та багато інших товарів, у тому числі і непродовольчих.

НСН публікує пропозиції від АТБ в рамках акції “Економія“. Адміністрація мережі супермаркетів нагадує, що акції діють при наявності товару на полицях конкретного магазину.

Акції в АТБ з 12 до 18 квітня: “Економія”

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