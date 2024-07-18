3 000 000 гривень на будинок мрії: в АТБ стартувала нова акція

В АТБ стартувала нова акція. Головний переможець отримає 3 000 000 гривень на будинок мрії. Багато інших щасливчиків теж отримають призи. Акція розпочалася 17 липня і завершиться 11 вересня. Розповідаємо про це детальніше.

В АТБ стартувала нова акція

З 17 липня по 11 вересня по всій Україні у мережі АТБ змагайся за “Будинок Мрії”! Громадян закликають взяти участь у захоплюючій грі, колекціонувати картки і щотижня вигравати цінні призи та змагатися за 3 мільйони гривень на будинок своєї мрії.

В акції беруть участь сотні товарів. Їх можна побачити ТУТ.

Що треба робити?

Скануйте QR на сашеті та завантажуйте на смартфон безкоштовну гру “Будинок Мрії”, активуйте QR з картки у грі та проходьте рівні швидше всіх, отримуйте унікальні коди та реєструйте їх у мобільному додатку АТБ для участі в розіграшах.

Кожен пройдений етап гри дає шанс виграти цінні призи! Щотижня розігруватиметься сучасна техніка для дому: кухонний комбайн, кавомашина, робот-пилосос, фен, гриль, праска з парогенератором та кухонна машина.

Щосереди протягом 7 тижнів АТБ обиратиме щасливчиків, що отримають круті призи — побутову техніку для дому

У фіналі буде розіграно найочікуваніший головний приз – 3 мільйони гривень на будинок вашої мрії!

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