Великодні акції в АТБ тільки до 18 квітня: знижки на делікатеси і продукти першої необхідності

Тільки до 18 квітня діють Великодні акції в АТБ, передає НСН, Мережа супермаркетів пропонує покупцям знижки на делікатеси і продукти першої необхідності.

Зокрема, набагато дешевше, ніж зазвичай, можна купити червону рибу, крабові палички, окуня гарячого копчення. А також каву, чай, цукерки, шинку, сир, пиво, горілку тощо. Серед акційних є і не продовольчі товари.

Усі пропозиції від мережі в рамках “Великодні акції АТБ”

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