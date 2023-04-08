Ціни в АТБ та Варусі – де дешевше скупитися для приготування паски

Скільки коштують продукти для приготування паски у 2023 році, які ціни в АТБ, Сільпо та Варусі і де діють акції.

Наступної неділі, 16 квітня, православні християни відзначатимуть свято Великодня. Традиційно він не обходиться без випічки – паски. Багато хто самостійно її готуватиме.

Як повідомляє НСН, журналісти dnepr.infо відвідали найпопулярніші супермаркети у Дніпрі – Варус, АТБ та Сільпо, щоб визначити де найдешевше купити необхідні інгредієнти для великодньої випічки.

Для приготування паски буде потрібно: солодковершкове масло, молоко, 10 яєць, дріжджі, борошно, цукор. Родзинки, цукати та прикраси – це опціонально і тому їх до уваги не брали.

Борошно

Журналісти вирішили брати 2-кілаграмову пачку, тому що так дешевше.

В АТБ найдешевше борошно знайшлося за ціною 31,1 грн за 2 кг ваги. Найдешевше борошно у Сільпо коштує 32,99 грн за 1,8 кг. У Варусі продукт аналогічної ваги можна купити за акційною ціною 25,5 грн. Без акції таке борошно коштує 33,8 грн.

Дріжджі

Журналісти обирали пресовані, а не сухі, тому що вони дешевші і «працюють» швидше. В АТБ 100 грам продають за ціною 10,3 грн. Це їхня акційна вартість, без акції найдешевші дріжджі у цій торговій мережі коштують 11,8 грн. У Варусі за 100 грам пресованих дріжджів просять 11,4 грн. У Сільпо найдешевші коштують 9,99 грн. Але це ціна зі знижкою, без знижки вона збільшується до 11,8 грн. за пачку.

Молоко

У мережі АТБ найдешевше молоко продають по 28,5 грн. за 900 грам. У мережі Сільпо найдешевший пакет молока коштуватиме 26,69 грн за 900 мл. Молоко у Варусі коштує щонайменше 23,5 грн за 900 грам. Це ціна зі знижкою. Без неї продукт коштуватиме 33 грн.

Цукор

Кіло цукру-піску в АТБ також коштує 33 грн. У Сільпо коштує щонайменше 33,69 грн за кіло ваги. У Варусі аналогічна вага солодкого продукту коштуватиме 33 грн.

Солодковершкове масло

Знайти 200 грам масла в АТБ виявилося не просто – практично все воно фасоване в упаковки по 180 грам. Але за 55,3 грн можна знайти 200 г вершкового. Це найменша ціна за таку вагу.

У Сільпо воно коштує 48,99 грн. Це мінімальна та акційна ціна. Без неї найдешевше масло у магазині обійдеться 54,49 грн за 200 грам. Вершкове масло аналогічної ваги у Варусі зі знижкою коштуватиме 39,9 грн. Звичайна ціна 52,9 грн.

Яйця

В АТБ найдешевші знайшлися за ціною 65,8 грн. за 10 штук. 10 яєць коштуватиме Сільпо мінімум 69,49 грн. У Варусі ціна за десяток 68,9 грн.

Ті, хто збирається додавати у випічку родзинок, мають ще додати близько 40 грн за 200 грам сухофрукту. Прикраси на паску коштують від 5 грн. за упаковку. Отже, можна відзначити, що ціни в магазинах Дніпра на найдешевші продукти для паски відрізняються не дуже сильно. У середньому спекти святковий хліб коштуватиме 220 грн, якщо з родзинками та прикрасами – то вийде близько 270 грн. У передсвяткові дні магазини часто влаштовують акції на товар до Великодня, тому є можливість заощадити.

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