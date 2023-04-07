Акції в АТБ до 11 квітня: знижки на масло, курятину, ковбасу, овочі, каву, солодощі

Акції в АТБ до 11 квітня дозволять придбати багато товарів дешевше, ніж зазвичай. Акційні пропозиції мережа публікує на своєму офіційному сайті, передає НСН.

Сотні позицій товару можна придбати зі знижками в рамках акції ЕКОНОМІЯ в АТБ. Серед них м’ясо і м’ясні вироби, овочі, кава, рослинна олія, солодощі тощо.

Зокрема, за знижкою можна придбати пельмені торгової марки ‘Левада Фірмові’ з яловичиною за ціною 122,20 грн/0,8 кг (було 148,90 грн).

За вигідною ціною можна придбати і сосиски М’ясна крамниця – 52,90 грн/300 г (було 61,90 грн).

Також велика знижка на ковбасу Своя лінія Яловича Люкс (варена). Замість 107,90 грн – усього 64,70 грн.

Пропонує АТБ знижки на курятину. Наприклад, крило курчати-бройлера УЛАР в маринаді продають по 67,89 грн замість 101 грн.

А гомілку курчат-бройлерів Чебатурочка – по 72,69 за кг (звичайна ціна – трохи більше 83 грн).

Ранні овочі навесні дуже дорогі, особливо у цьому році. Тому радують навіть невеличкі знижки на них. Зокрема огірки тепличні в АТБ нині можна курити по ціні 108,95 грн за кг (замість 114 грн за кг).

А молоду капусту продають по 57,49 грн (стара ціна 63 грн) за кілограм.

Торговельна мережа вирішила порадувати і любителів кави – акція поширюється на каву Якобс розчинну – її вартість за знижкою 321,10 грн. за 280 грам (було 418,60 грн.). А пакетик вагою 60 г можна купити за 76,20 грн (було 89,40 грн). Розчинну каву Якобс без кофеїну пропонують в рамках акції по 90,30 г (було 103 грн) за 60 г.

Кілограм смаженої кави цієї ж фірми обійдеться у 473,70 грн (звичайна ціна 593 грн).

Вартість чаю Lovare Golden Ceylon чорний складає 38,20 грн. (було 47,80 грн.).

Сирковий десерт Машенька з кульками обійдеться в 20,50 грн за 140 грам (було 28,90 грн). 40 грн.

Чорний шоколад також можна придбати із гарною знижкою – 19,80 грн за 80 грам (було 27,50 грн).

Зі знижкою продається вершкове масло торгової марки Ферма – 46,50 грн за 180 грам (було 61,40 грн) і 50, 90 грн (було 67 грн).

200 г м’якого сиру Золотий резерв зараз коштують 56,90 грн (було 67,40 грн).

Велика знижка на Олію з виноградних кісточок – було 207,90 грн – стало 150,90 грн. Тобто мінус 25%.

Слід зазначити, що знижки поширюються як на продукти, а й інші товари та побутову хімію. Наприклад, зубна паста Colgate Propolis продається за 47,00 грн (було 57,40 грн).

Засіб для миття посуду – 26,90 грн. (було 42,90 грн.), дитячі підгузки Huggies Classic (5) – 291,10 грн. за 38 штук (було 350,60 грн.).

Також звертаємо увагу на те, що це далеко не всі акційні пропозиції. Їх набагато більше. Переглянути можна ТУТ.

Увага! Мережа супермаркетів попереджає, що акції діють тільки за наявності товару!

До речі, раніше ми повідомляли про ще одну акцію в АТБ: Тільки один день шалені акції в АТБ на понад 700 товарів – названо дату