3 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

3 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 3 травня. Міжнародний день Сонця і Всесвітній день свободи преси. Православні вшановують пам’ять мучеників Тимофія і Маври, а також сьогодні п’ятий день Страсного тижня –. найскорботніший день в християнському календарі, Велика п’ятниця. Залишилося 242 дні до Нового року. Це п’ятниця, і на цей день припадає 780-й день повномасштабної війни в Україні.

3 травня – яке сьогодні церковне свято

День пам’яті мучеників Тимофія і Маври

Тимофій і Мавра жили в III-IV століттях, вони були подружжям. Тимофій служив у церкві – був там читцем, а також займався переписом богослужбових книг. У той час імператором був Діоклетіан, який влаштовував гоніння на християн. Правителю донесли на Тимофія – мовляв, той зберігає заборонені книги. Читця схопили і вимагали, щоб він зрікся віри. Але Тимофій відмовився, за що його і почали катувати. На диво, після всіх тортур мученик чудесним чином був зцілений Божою благодаттю.

Тоді до Тимофія привели Мавру – сподівалися, що вона зможе переконати чоловіка. Але Мавра теж назвала себе християнкою і відмовилася це робити. Тоді і її піддали тортурам, але і їй не змогли заподіяти шкоди. Тоді кати вирішили розіп’яти подружжя – Тимофій і Мавра загинули. Християни викупили їхні тіла і поховали, мощі мучеників стали цілющими.

3 травня у світі

Міжнародний день Сонця

Міжнародний день Сонця щорічно святкується 3 травня. Започатковане свято Міжнародним товариством сонячної енергії у 1994 році.

Всесвітній день свободи преси

Нагадуванням про необхідність поважати свободу ЗМІ, а також приводом для обговорення журналістської професійної етики є Всесвітній день свободи преси, який відзначається щороку 3 травня.

День словотворця

Щороку 3 травня відзначається День словотворця (Wordsmith Day) або День майстрів слова. Майстри слів — це ті, хто створюють слова у такий спосіб, щоб резонувати з читачами та залишати незабутнє враження.

День кондитера

День кондитера – це дата, присвячена професійним кухарям, які спеціалізуються на виготовленні солодощів. Святкується 3 травня та має велике міжнародне значення.

Хто святкує іменини 3 травня

Тимофій, Феодосій, Петро, Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана

Талісманом для народжених 3 травня є камінь соколиного ока. Згідно з арабською легендою, він загострює розум власника, привносить гармонію в подружнє життя та зміцнює загальний фізичний стан

Традиції, заборони і прикмети 3 травня

Святим Тимофію і Марфі моляться за мир і злагоду в сім’ї, гарний урожай.

3 травня – Велика п’ятниця, або Страсна п’ятниця. Це найскорботніший день Страсного тижня – у п’ятницю розіп’яли Христа. У церкві на службі згадують страждання Спасителя, а з вівтаря виносять плащаницю. Цей день найкраще присвятити молитві, піти до храму, подати милостиню, зробити якусь добру справу.

За народними прикметами в Страсну п’ятницю потрібно принести з церкви 12 свічок – вони повинні догоріти вдома, це обіцяє щасливий і безбідний рік. Цього дня можна садити розсаду капусти – вважається, що тоді врожай подвоїться. Розсаду під час посадки окроплюють святою водою, щоб захистити від шкідників. Також сьогодні готують зелений борщ із кропивою і належить випити хоча б трохи молока.

З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх померлих родичів і відвідувати кладовища.

Що не можна робити 3 травня:

лихословити, скандалити,

жартувати й веселитися,

їсти до виносу плащаниці (заборона для тих, хто постить),

робити прибирання, займатися хатніми справами, шити, вишивати, в’язати, рубати, пиляти, різати.

Після виносу плащаниці дозволяється вживати лише воду та хліб, сирі овочі та фрукти.

Не радять у Страсну п’ятницю садити город, хоча прямої заборони на це в церкві немає, головне, щоб справи не заважали молитві, відвідинам храму та посту. Народні прикмети сьогодні категорично забороняють скандалити подружжю, вважається, як проведеш цей день, таким буде сімейне життя цілий рік. Пролити молоко цього дня – до неприємностей.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

Спостерігаючи за погодою, наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує хороший врожай. У народному календарі 3 травня – свято Марфа Розсадниця. За прикметами цього дня судили, якою буде погода і літо.

Крім того:

роса вранці – чекай гарну погоду, а якщо ні – буде дощ;

солов’ї співають – друга половина травня буде теплою;

черемха пишно зацвіла – дощів влітку не буде.

3 травня в історії

Визначні події

1481 — найбільший із трьох землетрусів стався на острові Родос і спричинив приблизно 30 000 жертв.

1783 — російська імператриця Катерина II заборонила указом селянам Лівобережної України та Слобожанщини переселятися з місць останньої ревізії: відбулось закріпачення селян.

1791 — Надзвичайний Сейм Речі Посполитої прийняв Конституцію 3 травня — першу конституцією в Європі і другу у світі (після Конституції США). У Польщі цей день відзначається як національне свято.

1841 — Нова Зеландія оголошена британською колонією.

1880 — відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай.

1995 — указом Президента Л.Кучми встановлено перший після 1991 року орден України — Богдана Хмельницького.

2014 — створено добровольчий батальйон «Айдар».

Народилися 3 травня

1469 — Нікколо Мак’явеллі, політичний діяч і мислитель, державний секретар Флоренції.

1898 — Голда Меїр, ізраїльська державна діячка родом з України. Одна з засновників держави Ізраїль, 4-й прем’єр-міністр Ізраїлю.

1900 — Микола Яковченко, український актор театру й кіно на характерних ролях.

1930 — Степан Пінчук, український критик, літературознавець, перекладач.

Померли 3 травня

1616 — Вільям Шекспір, видатний англійський драматург, актор і поет.

1653 — Адам Кисіль, український урядник, політичний і державний діяч Речі Посполитої. Воєвода брацлавський, київський.

1867 — Михайло Лазаревський, близький товариш Тараса Шевченка, один з шести братів Лазаревських.

1873 — Степан Руданський, український поет.

1924 — Микола Міхновський, український політичний та громадський діяч, правник, публіцист, основоположник, ідеолог і лідер самостійницької течії українського руху кінця XIX — початку ХХ ст.

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