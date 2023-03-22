Платіжну картку АТБ можна отримати у кількох банках – які переваги вона надає

Наразі платіжну картку АТБ випускають чотири провідні українські банки — “Райффайзен Банк”, “А-Банк”, “Ощадбанк” та “ЕкоБанк” (“Укргазбанк”), інформує НСН.

Платіжна картка АТБ надає своєму власнику ексклюзивне право отримати суттєві додаткові знижки на 500–700 товарів у торговельній мережі “АТБ-Маркет”. Для зручності покупців такі товари позначені спеціальними цінниками у вигляді тієї ж картки. Асортимент акційних товарних позицій змінюється кожні 1-2 тижні, розширюючи можливості покупця для економії. У разі оплати карткою АТБ надається постійна додаткова знижка 5% навіть від вже встановленої акційної ціни.

Спеціально для власників платіжних карток АТБ діє акція “Міцні знижки”. З п’ятниці по неділю включно, оплачуючи карткою АТБ від банків-партнерів у супермаркетах мережі (окрім інтернет-магазину), можна буде придбати товари за особливою акційною ціною. Загальна знижка на продукти та товари першої необхідності становитиме до 50%.

“Міцні знижки в АТБ” діятимуть до 9 квітня поточного року, тож часу отримати новеньку кобрендову картку будь-якого з чотирьох вищезазначених банків і розпочати економити чималі кошти достатньо.

Як замовити картку АТБ

Замовити платіжну картку АТБ особисто можна у будь-якому відділенні банків. При собі треба мати паспорт та індивідуальний податковий номер. Також за кілька хвилин її можна власноруч оформити онлайн в мобільному застосунку Raiffeisen Online, “ЕкоБанк” (“Укргазбанк”), Аbank24 або за допомогою чат-бота месенджера “Ощадбанку”. Для ідентифікації клієнта у такому разі знадобиться мобільний застосунок “Дія” чи цифрові фото документів.

Окрім можливості постійно отримувати безпрецедентні знижки в АТБ, нова платіжна картка має усі переваги банківської картки Visa Gold. Це зручне поповнення готівкою в терміналах, зняття коштів у банкоматах будь-якого банку України без комісій, регулярного переведення коштів з карток будь-яких банків. За допомогою кобрендової картки АТБ можна купувати товари як в Україні, так і за кордоном, що за сьогоднішніх обставин дуже актуально.

Важливо, що на цю картку можна отримувати будь-які виплати: пенсію, заробітну плату, соціальну допомогу, стипендію тощо. Для цього треба зазначити її номер для зарахування коштів при оформленні відповідних виплат.

Переваги пластикової картки АТБ від банків-партнерів:

Можливість отримувати ексклюзивні знижки на продукти та товари у магазинах АТБ

Додаткова знижка 5% від акційної ціни на товари у разі оплати карткою

Швидке відкриття картки онлайн через застосунок “Дія” та безоплатне використання

Розрахунки в Україні та за кордоном

Зручне поповнення готівкою у більш ніж 30 000 терміналів EasyPay, City24

Проведення онлайн-платежів у мобільних застосунках банків-партнерів

Просте користування карткою через сервіси Google Pay, Apple Pay

Безоплатне обслуговування карток

Як можна отримати картку “АТБ-Pay”:

У мобільному застосунку Raiffeisen Online або у відділенні банку

У чат-боті месенджера “Ощад” або у відділенні банку

У мобільному застосунку “ЕкоБанк” (“Укргазбанк”)

У мобільному застосунку Аbank24 або у відділенні банку

(Для ідентифікації клієнта потрібен застосунок “Дія” чи цифрові фото документів)

Контакти банків-партнерів АТБ:

“Райффайзен Банк” — raiffeisen.ua (служба підтримки 521)

“ЕкоБанк” (“Укргазбанк”) — online.ukrgasbank.com/atb (служба підтримки 358)

“А-Банк” — a-bank.com.ua (служба підтримки 7776)

“Ощадбанк” — www.oschadbank.ua (служба підтримки 0 800 210 800).

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