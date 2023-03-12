Від 2 до 5 робочих днів: мережа супермаркетів АТБ повідомила новину для покупців

Мережа супермаркетів АТБ повідомила новину – розширюється географія доставки продуктів. Йдеться про деокуповані та прифронтові території України.
Про це НСН повідомляє з посиланням на сторінку компанії у Фейсбук.
Доставляти необхідні продукти на ці території почали ще на початку 2023 року. Та в березні проєкт масштабували і тепер ще більше українців зможуть отримати необхідні товари та продукти. Зокрема, на деокупованих та прифронтових територіях Донецької і Харківської областей.
Станом на 9 березня доставка продуктів з АТБ здійснюється у 150 населених пунктів Харківської, Донецької і Херсонської областей. Доставляють їх завдяки Новій Пошті та Укрпошті.
Весь процес від замовлення продуктів в інтернет-магазині АТБ до отримання у поштовому відділені займає у середньому від двох до п’яти робочих днів.
Мережа супермаркетів АТБ розширює географію доставки
Щоб замовити доставку продуктів, потрібно зробити лише чотири прості кроки:
- Обираємо на сайті (у формі вибору) населений пункт, наприклад Ізюм, Чорнобаївка, Слов’янськ.
- Наповнюємо свій кошик, обираємо службу доставки та оформлюємо замовлення.
- В магазині АТБ оперативно збирають замовлення та передають в кур’єрську службу.
- Отримуємо посилку у відділенні Укрпошти чи Нової пошти та сплачуємо доставку.
Вага кожного замовлення від 10 до 100 кг, в залежності від відділення на яке обрана доставка та служби доставки.
Відстежити відправлення в режимі реального часу можна так само, як зі звичайними посилками, адже після оформлення в особистому кабінеті буде вказаний номер ТТН.
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