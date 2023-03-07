Мережа супермаркетів АТБ оприлюднила важливу інформацію для покупців – подробиці

Мережа супермаркетів АТБ звернулась до покупців з важливою інформацією. Напередодні 8 березня в Україні знову активізувалися шахраї.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу компанії.

В інтернеті почали розповсюджувати новину про “подарунок до 8 березня — можливість виграти 5000 гривень”.

Якщо ви отримали будь-які повідомлення, що обіцяють безкоштовні подарунки або знижки від імені мережі, будьте дуже обережні, це можуть бути шахраї.

“Доводимо до Вашого відома, що часто шахраями через соціальні мережі та месенджери поширюється інформація про проведення різноманітних акцій, щодо надання грошових подарунків, сертифікатів на купівлю продуктів у магазинах мережі «АТБ-маркет» тощо. Звертаємо Вашу увагу, що це абсолютно недостовірна інформація!”, йдеться у повідомленні.

Мережа не має ніяких акцій, які передбачають розіграші безкоштовних подарунків або знижок через неофіційні соціальні мережі або месенджери.

Зверніть увагу, що уся інформація, щодо акційних пропозицій, які проходять у мережі АТБ, завжди розміщується на офіційному сайті компанії – www.atbmarket.com та на офіційних сторінках у соціальних мережах. Зокрема, про весняні знижки, які діють у супермаркетах України з 1 по 8 березня.

“Всю інформацію ми публікуюємо виключно УКРАЇНСЬКОЮ мовою!”, додали в пресслужбі компанії.

Будьте обережні при отриманні повідомлень від незнайомих осіб, які пропонують вам отримати якісь подарунки або знижки від імені мережі. Ніколи не вводьте свої особисті дані або дані банківської картки на ненадійних сайтах та не відправляйте їх незнайомим особам.

“Просимо Вас бути пильними та уважними, та не брати участі у шахрайських акціях!”, закликають в компанії.

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