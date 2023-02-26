З 24 лютого мережа супермаркетів АТБ запроваджує нововведення. Тепер кожен, хто завітає в магазини мережі має змогу зробити особистий внесок у наближення перемоги, передає НСН.

В усіх без винятку магазинах АТБ з 24 лютого з’явилися сертифікати-наліпки з символами українського спротиву окупантам «Сертифікат для ЗСУ» та «Сертифікат для медичних закладів». Знайти їх можна на спеціальних промостійках у прикасових зонах супермаркетів. Доступні номінали таких сертифікатів (сума вашого благодійного внеску):

30 гривень,

50 гривень,

100 гривень.

Як зазначено в офіційному релізі компанії, ці гроші одразу зараховують на спеціальний рахунок для передання Збройним силам України або медичним установам залежно від того, який саме вид сертифіката вибрав покупець. Потім уповноважені представники ЗСУ чи медичних закладів отоварюють сертифікати у будь-якому зручному для них магазині мережі.

Якщо ви бажаєте долучитися до проєкту, ви можете купити сертифікат «Сертифікат для ЗСУ» в будь-якому магазині мережі з 24 лютого по 24 травня 2023 року. Це може бути ваш особистий внесок у наближення перемоги.

Яскраві наліпки, котрі отримує покупець, є сувеніром і підтверджують, що людина допомагає ЗСУ чи медикам. Вони не мають секретного коду та не можуть бути використані для оплати товарів.

Точні суми проданих, переданих і вже використаних українськими військовиками чи медиками сертифікатів оновлюються в режимі онлайн та доступні для публічного моніторингу.

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