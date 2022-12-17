Як зняти пенсію на касі в супермаркеті? Скільки готівки можна отримати за раз

В Україні можна зняти пенсію на касі у супермаркеті. При розрахунках в мережах АТБ, Сільпо та інших українці можуть зняти готівку з банківської картки.

Загалом можна зняти до 6 тисяч гривень пенсійних коштів.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, передає НСН.

Українці можуть зняти пенсію на касі в магазині

За словами Музиченка, така опція особливо необхідна у населених пунктах, де немає банківської інфраструктури. Тому наразі Мінсоцполітики працює над появою можливості зняття коштів в решті супермаркетів.

У системі АТБ та інших при розрахунку карткою можна отримати готівкові кошти зі свого рахунку. Ви можете в магазині, в якому обслуговуєтеся, здійснюючи покупку, замовити до 6 тисяч гривень для одноразової виплати коштів. І це відбувається без комісії. Це сервіс, який набув поширення і розвивається якраз у період війни, наголосив він.

При цьому не обов’язково знімати кошти саме у такий спосіб. Право вибору щодо того як отримувати пенсію залишається за пенсіонером.

Що таке “донат на пенсію”?

Заступник міністра також розповів про ініціативу “донат на пенсію”, яка почне працювати найближчим часом.

Завдяки цьому люди, які хочуть особисто допомогти пенсіонеру, що отримує мінімальні виплати, зможуть зробити перерахунок на його ім’я.

Це передбачає, що будь-яка особа може зробити певний внесок на адресу конкретного пенсіонера. Після внеску в Пенсійний фонд ці кошти гарантовано потраплять на рахунок тієї особи, на адресу якої зроблено виплату, заявив Музиченко.

Він додав, що наразі розробляється електронна система, яка дозволить дистанційно робити такі донати.

Джерело: 24 канал