Компанія АТБ поповнила партнерську мережу платформи єДопомога, передає НСН. Тепер ще більше українців з різних куточків країни отримають можливість скористатися підтримкою завдяки спеціальним сертифікатам на продукти.

Працює механізм такої онлайн-підтримки просто: кожен з охочих має змогу купити та передати тим, хто потребує, сертифікати на придбання продуктів харчування у будь-якому з понад тисячі магазинів найбільшої української торговельної мережі.

У наявності є сертифікати номіналом 200, 500 та 1000 гривень. Власне, ними можна здійснити оплату продуктів харчування та товарів першої необхідності в мережі супермаркетів компанії.

Як отримати продукти в АТБ безкоштовно

Найперше потрібно зареєструватись на платформі єДопомога Залиште заявку на допомогу, обравши з переліку партнерів єДопомога мережу супермаркетів АТБ. Далі справа за благодійником. Він повинен оплатити сертифікат. Коли це станеться, людині надійде код в електронному кабінеті на платформі та/або SMS-повідомлення на номер мобільного телефону. Аби скористатися допомогою, під час покупки товару на касі потрібно надати цифри коду з СМС або ж показати передплату єДопомога зі штрих-кодом для сканування.

Як стати благодійником?

Перейдіть на платформу єДопомога. Оберіть заявку, яку хочете закрити, та зручний номінал для оплати: 200, 500 чи 1000 гривень. Оплатіть обрану вами суму. Після оплати Заявник отримає смс-повідомлення та зможе скористатися Передплатою на продукти протягом 30 календарних днів.

Після використання заявником допомоги благодійники, що пройшли реєстрацію на платформі, отримуватимуть підтвердження про покупку, в якому буде зазначено перелік придбаних товарів.

Кілька важливих моментів

Передплата на продукти є разовою та дійсна впродовж 30 днів з дати оплати.

Алкоголь та тютюн в перелік доступних товарів не входять.

Якщо людина протягом заявленого терміну не взяла продукти безкоштовно, то сертифікат генерується заново та може бути направлений іншому громадянину чи громадянці, які потребують підтримки.

Як повідомляється в офіційному релізі «АТБ-Маркет», проєкт було створено Міністерством соціальної політики України за підтримки Міністерства цифрової трансформації та ПРООН за фінансової підтримки Швеції. Мета платформи «єДопомога» — забезпечення нагальних потреб громадян, котрі постраждали або були змушені змінити своє місце перебування у зв’язку з воєнною агресією.

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