Компанія АТБ поповнила партнерську мережу платформи єДопомога, передає НСН. Тепер ще більше українців з різних куточків країни отримають можливість скористатися підтримкою завдяки спеціальним сертифікатам на продукти.
Працює механізм такої онлайн-підтримки просто: кожен з охочих має змогу купити та передати тим, хто потребує, сертифікати на придбання продуктів харчування у будь-якому з понад тисячі магазинів найбільшої української торговельної мережі.
У наявності є сертифікати номіналом 200, 500 та 1000 гривень. Власне, ними можна здійснити оплату продуктів харчування та товарів першої необхідності в мережі супермаркетів компанії.
Як отримати продукти в АТБ безкоштовно
- Найперше потрібно зареєструватись на платформі єДопомога
- Залиште заявку на допомогу, обравши з переліку партнерів єДопомога мережу супермаркетів АТБ.
- Далі справа за благодійником. Він повинен оплатити сертифікат. Коли це станеться, людині надійде код в електронному кабінеті на платформі та/або SMS-повідомлення на номер мобільного телефону.
- Аби скористатися допомогою, під час покупки товару на касі потрібно надати цифри коду з СМС або ж показати передплату єДопомога зі штрих-кодом для сканування.
Як стати благодійником?
- Перейдіть на платформу єДопомога.
- Оберіть заявку, яку хочете закрити, та зручний номінал для оплати: 200, 500 чи 1000 гривень.
- Оплатіть обрану вами суму. Після оплати Заявник отримає смс-повідомлення та зможе скористатися Передплатою на продукти протягом 30 календарних днів.
Після використання заявником допомоги благодійники, що пройшли реєстрацію на платформі, отримуватимуть підтвердження про покупку, в якому буде зазначено перелік придбаних товарів.
Кілька важливих моментів
- Передплата на продукти є разовою та дійсна впродовж 30 днів з дати оплати.
- Алкоголь та тютюн в перелік доступних товарів не входять.
- Якщо людина протягом заявленого терміну не взяла продукти безкоштовно, то сертифікат генерується заново та може бути направлений іншому громадянину чи громадянці, які потребують підтримки.
Як повідомляється в офіційному релізі «АТБ-Маркет», проєкт було створено Міністерством соціальної політики України за підтримки Міністерства цифрової трансформації та ПРООН за фінансової підтримки Швеції. Мета платформи «єДопомога» — забезпечення нагальних потреб громадян, котрі постраждали або були змушені змінити своє місце перебування у зв’язку з воєнною агресією.
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