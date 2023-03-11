Які продукти можна зберігати у морозилці, а які шкідливо

Якщо продукти зберігати у морозилці, вони довше не будуть псуватися, але варто пам’ятати, що заморожувати можна не все.

В морозильній камері можна зберігати чіпси, торт або навіть сирі яйця, але потрібно знати, як правильно це робити. Про це розповість НСН.

Що можна зберігати у морозилці, а що ні

Сирі яйця

У багатьох цей продукт викличе здивування, але дійсно, сирі яйця можна заморожувати, у такому вигляді вони можуть зберігатися до 1 року. Потрібно всього лише розбити яйця і розподілити по пластикових контейнерах, це допоможе уникнути розтріскування шкаралупи і потрапляння її в їжу. Найкраще відокремити білки від жовтків і зберігати окремо в герметичних ємностях.

Не можна зберігати яйця в шкаралупі. Вода, що знаходиться в складі яєць, замерзає і розколює шкаралупу. У підсумку яйце трісне, забруднить морозильну камеру і одразу ж зіпсується. Доведеться довго і нудно відмивати морозилку.

Хліб і хлібобулочні вироби

Накупив багато булок, а тепер не знаєш навіщо і як їх з’їсти? Є просте рішення — всю куплену здобу можна зберігати в морозилці до 3 місяців. Це краще, ніж зберігати хліб в холодильній камері, оскільки після неї виріб стає сухуватим.

Тістечка і торти

Куплений трикілограмовий торт важко з’їсти за пару днів, тим більше одній людині. В такому випадку його можна заморозити, розмістивши в морозилці на строк до 2 місяців.

Вершки і молоко

Вершки краще вживати свіжими, але можна і заморозити. Зберігати в морозилці можна до 4 місяців, за цей період вони не втрачають смакові якості. Даний варіант підходить для жирних вершків. Молоко теж можна заморозити на строк до 3 місяців.

Не можна зберігати м’які сири (тверді можна), йогурт, сметану. У морозилці відбувається процес розділення продуктів на різні складові (як при виготовленні сиру, коли утворюється сироватка і згорнувся сир), і навряд чи комусь захочеться бачити незрозуміле речовина на тарілці.

Соус

Можна зберігати соуси в морозилці до декількох місяців в спеціальному харчовому контейнері.

Чіпси

Коли купив велику пачку чіпсів і не подужав доїсти, доводиться залишати її на наступний день. Але на завтра чіпси вже не такі хрусткі, як було сьогодні. Щоб зберегти цей всіма улюблений і приємний хрускіт і смак чіпсів, потрібно їх заморозити. Перед відправленням чіпсів в морозилку гарненько закрий пакет. Термін зберігання — до 2 місяців.

Готове м’ясо

Часто після домашніх посиденьок з друзями чи святкувань будинку залишається багато недоїденого м’яса, і якщо його вчасно не вжити в їжу, то воно зіпсується. У такому випадку рекомендуємо заморозити м’ясо, обернувши його в харчову плівку або помістивши в контейнер. Допустимий термін зберігання — 2-3 місяці.

Шинка

У звичайному стані шинка зберігається не більше 3 днів, але збільшити термін зберігання із збереженням смакових якостей, можна заморозивши її. Для цього наріж шинку порціями, загорни в харчову плівку і помісти в морозилку. Перед подачею дай м’ясу відтанути.

Овочі та фрукти

Любителі фрешів, молочних коктейлів і йогуртів можуть заморожувати улюблені фрукти і використовувати їх для приготування смачних напоїв. Те ж саме і з овочами, їх можна зберігати в морозилці, попередньо розклавши по харчових контейнерах або в целофанові пакети. Для заморозки слід вибирати фрукти і овочі без тріщин.

У морозилці можна заморожувати:

спаржу;

зелений горошок;

солодкий перець;

цвітну капусту;

помідори;

кабачки і цукіні;

морква.

З морозильної камери овочі можна відправляти прямо на сковорідку або кидати в каструлю.

Не можна зберігати кавун, огірки, цитрусові, салат та інші овочі і фрукти, які містять багато води. Кристалізація молекул води руйнує структуру продукту, наприклад, при розморожуванні кавуна він виглядає так, немов перед подачею на стіл його довго били об стіну.

Смажена їжа і готові макарони

Приготовані картопля фрі або хрусткі крильця з фритюру краще з’їсти відразу і повністю. Заморожувати таку їжу безглуздо, оскільки після розморожування виходить не дуже апетитне місиво. Те ж саме стосується і пасти, макаронів — перетворюються в клейку субстанцію, а це не найприємніше, що хотілося б з’їсти за обідом.

Шампанське і пиво

Ми звикли, що шампанське подається охолодженим, але багато хто любить перед подачею «закинути» в холодильник алкоголь за 10 хвилин до подачі. Якщо перетримати шампанське в морозилці, є ризик, що воно вибухне прямо в руках при відкритті. Поєднання рідини під тиском, ефекту розширення води при замерзанні і різниці температур дійсно можуть затьмарити святкове застілля і закінчиться поїздкою в травмпункт. Безпечніше охолодити пляшку в відрі з льодом або в холодильній камері. Те ж саме стосується і пива, воно теж має «вибухонебезпечний» ефект, тому краще пінні напої охолоджувати в холодильнику, а не морозилці.

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