Які продукти можна зберігати у морозилці, а які шкідливо

Якщо продукти зберігати у морозилці, вони довше не будуть псуватися, але варто пам’ятати, що заморожувати можна не все.
В морозильній камері можна зберігати чіпси, торт або навіть сирі яйця, але потрібно знати, як правильно це робити. Про це розповість НСН.
Що можна зберігати у морозилці, а що ні
Сирі яйця
У багатьох цей продукт викличе здивування, але дійсно, сирі яйця можна заморожувати, у такому вигляді вони можуть зберігатися до 1 року. Потрібно всього лише розбити яйця і розподілити по пластикових контейнерах, це допоможе уникнути розтріскування шкаралупи і потрапляння її в їжу. Найкраще відокремити білки від жовтків і зберігати окремо в герметичних ємностях.
Хліб і хлібобулочні вироби
Накупив багато булок, а тепер не знаєш навіщо і як їх з’їсти? Є просте рішення — всю куплену здобу можна зберігати в морозилці до 3 місяців. Це краще, ніж зберігати хліб в холодильній камері, оскільки після неї виріб стає сухуватим.
Тістечка і торти
Куплений трикілограмовий торт важко з’їсти за пару днів, тим більше одній людині. В такому випадку його можна заморозити, розмістивши в морозилці на строк до 2 місяців.
Вершки і молоко
Вершки краще вживати свіжими, але можна і заморозити. Зберігати в морозилці можна до 4 місяців, за цей період вони не втрачають смакові якості. Даний варіант підходить для жирних вершків. Молоко теж можна заморозити на строк до 3 місяців.
Соус
Можна зберігати соуси в морозилці до декількох місяців в спеціальному харчовому контейнері.
Чіпси
Коли купив велику пачку чіпсів і не подужав доїсти, доводиться залишати її на наступний день. Але на завтра чіпси вже не такі хрусткі, як було сьогодні. Щоб зберегти цей всіма улюблений і приємний хрускіт і смак чіпсів, потрібно їх заморозити. Перед відправленням чіпсів в морозилку гарненько закрий пакет. Термін зберігання — до 2 місяців.
Готове м’ясо
Часто після домашніх посиденьок з друзями чи святкувань будинку залишається багато недоїденого м’яса, і якщо його вчасно не вжити в їжу, то воно зіпсується. У такому випадку рекомендуємо заморозити м’ясо, обернувши його в харчову плівку або помістивши в контейнер. Допустимий термін зберігання — 2-3 місяці.
Шинка
У звичайному стані шинка зберігається не більше 3 днів, але збільшити термін зберігання із збереженням смакових якостей, можна заморозивши її. Для цього наріж шинку порціями, загорни в харчову плівку і помісти в морозилку. Перед подачею дай м’ясу відтанути.
Овочі та фрукти
Любителі фрешів, молочних коктейлів і йогуртів можуть заморожувати улюблені фрукти і використовувати їх для приготування смачних напоїв. Те ж саме і з овочами, їх можна зберігати в морозилці, попередньо розклавши по харчових контейнерах або в целофанові пакети. Для заморозки слід вибирати фрукти і овочі без тріщин.
У морозилці можна заморожувати:
- спаржу;
- зелений горошок;
- солодкий перець;
- цвітну капусту;
- помідори;
- кабачки і цукіні;
- морква.
З морозильної камери овочі можна відправляти прямо на сковорідку або кидати в каструлю.
Смажена їжа і готові макарони
Шампанське і пиво
Ми звикли, що шампанське подається охолодженим, але багато хто любить перед подачею «закинути» в холодильник алкоголь за 10 хвилин до подачі. Якщо перетримати шампанське в морозилці, є ризик, що воно вибухне прямо в руках при відкритті. Поєднання рідини під тиском, ефекту розширення води при замерзанні і різниці температур дійсно можуть затьмарити святкове застілля і закінчиться поїздкою в травмпункт. Безпечніше охолодити пляшку в відрі з льодом або в холодильній камері. Те ж саме стосується і пива, воно теж має «вибухонебезпечний» ефект, тому краще пінні напої охолоджувати в холодильнику, а не морозилці.