Тільки один день шалені акції в АТБ на понад 700 товарів – названо дату

Тільки один день на тиждень мережа влаштовує шалені акції в АТБ на сотні одиниць товару. Цього тижня таким днем стане 8 квітня, і це буде другий та водночас останній день акції «Квітуча субота» – минулий був 1 квітня. Про це попередили на сайті компанії і запрошують українців відвідати магазини, передає НСН.

«Дні неймовірної суботи – 08.04! Не пропустіть знижки більш ніж на 700 товарів власних марок. Наповнюйте кошик та насолоджуйтесь величезним вибором знижкових товарів! Знижки відображатимуться у день акції», — йдеться у повідомленні АТБ

В компанії обіцяють знижки до 30%, і навіть 50%. Та просять не засмучуватись через те, що це останній день, адже в майбутньому на клієнтів мережі чекає ще більше цікавих та вигідних пропозицій.

Серед акційних товарів в рамках «Квітучої суботи» – як продукти харчування, так і непродуктові товари. Гарна можливість зробити закупівлі перед Великоднем.

Переглянути пропозиції можна на сайті АТБ.

Нагадаємо, з 24 лютого 2023 року в усіх без винятку магазинах торговельної мережі «АТБ» триває благодійна акція для ЗСУ – кожен може придбати сертифікати-наліпки з символами українського спротиву окупантам «Сертифікат для ЗСУ» та «Сертифікат для медичних закладів». Знайти їх можна на спеціальних промостійках у прикасових зонах супермаркетів.

Доступні номінали таких сертифікатів (сума вашого благодійного внеску):

30 гривень,

50 гривень,

100 гривень.

Як зазначено в офіційному релізі компанії, ці гроші одразу зараховують на спеціальний рахунок для передання Збройним силам України або медичним установам залежно від того, який саме вид сертифіката вибрав покупець. Потім уповноважені представники ЗСУ чи медичних закладів отоварюють сертифікати у будь-якому зручному для них магазині мережі «АТБ».

Яскраві наліпки, котрі отримує покупець, є сувеніром і підтверджують, що людина допомагає ЗСУ чи медикам. Вони не мають секретного коду та не можуть бути використані для оплати товарів.

Проєкт «Сертифікат для ЗСУ» триватиме три місяці (з 24 лютого 2023 до 24 травня 2023 включно), тож час і можливість особисто підтримати тих, хто боронить нашу країну від підступного ворога, має кожен український патріот.

Точні суми проданих, переданих і вже використаних українськими військовиками чи медиками сертифікатів оновлюються в режимі онлайн на вебсторінці «АТБ» «Сертифікати для ЗСУ» та доступні для публічного моніторингу. Як і під час будь-якої благодійної акції «АТБ», все проходить максимально відкрито, чесно та прозоро.

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