Електронний кабінет військовозобов’язаних – коли запрацює, навіщо потрібний

В Україні незабаром запрацює е-кабінет військовозобов’язаних. Очікується, що він спростить комунікацію з ТЦК та позитивно вплине на мобілізацію

Докладніше про електронний кабінет розповідають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Що таке е-кабінет і навіщо він потрібний

Електронний кабінет призовників, військовозобов’язаних та резервістів – це відокремлений персональний веб-сервіс. Українці отримають доступ до інформації про особисті дані, а також до послуг.

Тобто електронний кабінет стане альтернативним способом уточнити свої особисті дані без походу у ТЦК. Оновити дані можна особисто відвідавши військкомат або звернувшись до Центру надання адмінпослуг.

Основна мета е-кабунету – знизити навантаження на ТЦК. Особливо актуальним це стане з другої половини травня, оскільки новий закон про мобілізацію зобов’язує військовозобов’язаних чоловіків уточнити свої облікові дані до 17 липня (протягом 60 днів після набрання чинності законом).

Крім того, у Міністерстві оборони сподіваються, що е-кабінет дозволить якісніше відбирати людей для армії та знизити кількість помилок, пов’язаних із розсилкою повісток тим, хто не підлягає мобілізації.

Представник міністерства Іларіон Павлюк називав електронний кабінет зручним механізмом для всіх. За його словами, масове оновлення даних за допомогою комп’ютерів та гаджетів дозволить організувати систему “коли людина, яка має спеціалізацію механіка-водія, відповідні завдання виконуватиме в армії”.

“Процес стане якіснішим, зручнішим… Зараз йде війна і це обов’язок усіх. Ми робимо все для того, щоб процес приєднання до армії був прозорішим, швидшим”, – пояснив він і додав, що е-кабінет дозволить якісніше формувати бригади.

Як заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Чорногоренко, запуск е-кабінету відбудеться 18 травня.

“Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам”, – розповіла вона.

Електронний кабінет військовозобов’язаних – коли запрацює, навіщо потрібний

Як користуватися е-кабінетом

За словами Чорногоренко, застосунок буде доступна на гаджетах на операційних системах iOS та Android.

“Його можна буде завантажити в App Store і Google Play Market. Ми працюємо над тим, щоб у застосунку була доступна ця дуже проста та зручна функція – авторизуватися, заповнити три “поля” і отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних “Оберіг” для того, щоб переглянути, які дані є по тобі в реєстрі”, – наголосила вона.

Таким чином, щоб оновити облікові дані, спочатку треба авторизуватися в додатку. Ідентифікація буде здійснюватись з використанням кваліфікованого електронного підпису або інших засобів – через BankID або “Дія. Підпис”.

Електронний кабінет не буде реалізований на базі сайту Міноборони і ніяк з ним не пов’язаний.

Що буде після оновлення даних

Увага! Електронний кабінет – це лише альтернативний спосіб актуалізувати облікові дані, але не альтернатива ТЦК.

“Надалі для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ТЦК зв’яжеться з військовозобов’язаним і надалі буде робота між військовозобов’язаним та безпосередньо працівником ТЦК”, – наголошує Черногоренко.

Вона також зазначила, що оновити дані можна буде і під час перебування за кордоном. Що зручно для чоловіків, які проживають та працюють не в Україні та яких також зобов’язали уточнити облікові відомості. В іншому випадку вони не зможуть отримати консульські послуги.

“Ми вважаємо, що кількість військовозобов’язаних, які користуватимуться цим функціоналом, може досягати 70-80%, тому що це буде дуже зручно”, – додала заступниця міністра оборони.

Чи обов’язково реєструватися в е-кабінеті і які там будуть дані

Електронний кабінет створюється на кожного військовозобов’язаного незалежно від того, користуватиметься він ним чи ні. Але реєстрація буде виключно добровільною. Не обов’язково буде встановлювати такий додаток на свій гаджет та реєструватися в ньому.

З 18 травня є два місяці на уточнення даних. Треба буде вказати свій номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання.

Кабінет дає можливість внести чи отримати інформацію про себе з бази військовозобов’язаних “Оберіг”. Система вже працює та підтягує відомості з різних державних реєстрів. Відповідно, крім стандартних ПІБ, дати народження, паспортних даних, у ньому будуть відомості про сімейний стан, освіту, професію, місце роботи, стан здоров’я і так далі.

Чи розсилатимуть повістки через е-кабінет

На даний момент для цього немає жодних законних підстав. Вищезазначений закон, який передбачає запуск кабінету, не містить норм про електронні повістки. Прямих вказівок про це немає й у новому законі про мобілізацію.

Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко наголошувала, що електронний кабінет – виключно для актуалізації облікових даних.

“За законом, який було прийнято та підписано, жодного положення з електронного вручення повісток зараз немає”, – додала вона

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