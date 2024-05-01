18 травня 2024 року набуває чинності новий закон про мобілізацію. Ним встановлено низку додаткових обов’язків для українців. Кому не треба йти до ТЦК для уточнення даних

Військовозобов’язані українці повинні протягом 60 днів оновити дані у ТЦК: уточнити адресу проживання, номери телефонів та інші особисті дані.

Про те, кому не треба йти до ТЦК згідно новогоо нового закону про мобілізацію розповідає адвокат і провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич, передають Новини України – НСН.

Кому потрібно оновити дані в ТЦК

Громадяни, які перебувають на території України, оновити дані можуть трьома способами:

1. самостійно прийти до ТЦК та СП;

2. через центри надання адміністративних послуг;

3. через електронний кабінет.

Якщо людина знаходиться за кордоном, то вона може повідомити такі данні на офіційну електронну адресу або номер телефону ТЦК, які мають бути зазначені на офіційному сайті такого ТЦК, або через електронний кабінет. Планується, що оновлення через ЦНАП має запрацювати з 17 травня, а електронний кабінет – з 17 червня.

Загальна мобілізація – кому не треба йти до ТЦК для уточнення даних

“Оскільки в законі прямо зазначений обов’язок для всіх громадян оновити свої дані, в такому випадку це стосується і жінок, які перебувають на військовому обліку. Наразі жінки, які мають або здобувають медичну/фармацевтичну освіту зобов’язані ставати на військовий облік у ТЦК та СП”, – каже Антон Маринич.

Згідно закону актуалізувати свої дані протягом 60 днів (починаючи з 18 травня) зобов’язані такі категорії українців:

призовники – 17-25 років, які мають посвідчення про приписку;

військовозобов’язані – 25-60 років, які мають тимчасове посвідчення або військовий квиток;

жінки медики та фармацевти, які перебувають на військовому обліку.

“Тому ситуація така, що незалежно від того, чи ви призовник або військовозобов’язаний, а також чи є у вас підстави для відстрочки, у вас є обов’язок протягом 60 днів оновити дані”, – пояснює співрозмовник.

Кому не треба йти до ТЦК та СП

Громадянам, які виключені з військового обліку, не повинні проводити оновлення своїх даних.

За новим Законом, виключенню з військового обліку у ТЦК та СП підлягають громадяни, які:

припинили громадянство України;

визнані непридатними до військової служби;

досягли граничного віку перебування в запасі.

“Якщо вас виключили з обліку, ваш військово-обліковий документ не вилучається і в нього вносяться дані про виключення із військового обліку. Якщо ви оновили свої дані до 18 травня (до набрання чинності законом), в будь-якому випадку у нього виникає обов’язок оновити їх ще раз, навіть якщо не відбулось жодних змін”, – каже Антон Маринич.

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