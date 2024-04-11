Закон про мобілізацію прийнято: основні положення і коли почне діяти

Закон про мобілізацію прийнято Верховною Радою сьогодні, 11 квітня. Розповідаємо про його основні положення і коли він вступить в силу. А також публікуємо детальний розбір.

Верховна Рада України 11 квітня 2024 року ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію. Про це першим повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає НСН.

За ухвалення цього законопроєкту проголосували 283 депутати.

Голоси розподілилися так.

За словами нардепа, як і анонсувалося раніше, із законопроєкту було вилучено норму, яка передбачала можливість для військових демобілізуватися після 36 місяців служби.

Коли почне діяти новий закон про мобілізацію

Законопроект про мобілізацію набуде чинності через місяць після підписання його президентом

Новий закон про мобілізацію: основне

Основні положення:

Обмежено придатні військовозобов’язані повинні повторно прийти ВЛК;

Ті, хто отримав ІІ – ІІІ групи інвалідності після 24 лютого 2022 року (крім військовослужбовців), мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби;

Військовозобов’язані за кордоном мають протягом 60 днів оновити персональні дані у ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет;

Вводиться обмеження права керування авто для тих, хто ухиляється від військової служби;

Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію;

Необхідність обов’язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ;

ТЦК отримає дані від МВС про автомобілі у власності українців та компаній для їх мобілізації (скільки автомобілів мобілізують у кожній області, визначить місцева адміністрація).

Новий закон про мобілізацію детально

Глава податкового комітету парламенту Данило Гетманцев 10 квітня оприлюднив остаточну редакцію урядового законопроєкту №10449 щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Саме її розглянули народні депутати у другому читанні та схвалили.

Документ виглядає так (детальний розбір від ligazakon.net)

Обов’язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку будуть реєструвати свій електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста. Зокрема, через е-кабінет можна буде уточнювати свої облікові дані (інші варіанти уточнення – через ЦНАП чи у ТЦК).

Загалом усі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані будуть протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані:

у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до ЦНАП, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності);

у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або через е-кабінет.

Стати на військовий облік протягом 60 днів зобов’яжуть і громадян чоловічої статі, які мають спеціальні звання (класні чини) та проходять службу (або звільнені з неї на пенсію) в Нацполіції, ДБР, Службі судової охорони, БЕБ, ДСНС, Державній кримінально-виконавчій службі, НАБУ, органах прокуратури, ДПС та ДМС.

Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку із вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані будуть протягом 30 днів з дати набрання чинності відповідною постановою КМУ, стати на військовий облік громадян України.

У період проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані будуть мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та бронювання

Перелік підстав для відстрочки зазнав певних змін. Ось кілька прикладів. Приміром, утримання троє і більше дітей віком до 18 років, спрацює за відсутності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці. Постійний догляд за хворим батьком чи матір’ю дружини спрацює, якщо вона сама потребує постійного догляду, померла (загинула), визнана зниклою безвісти або безвісно відсутньою, оголошена померлою, і батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати за ними догляд.

Скасують відстрочку для тих, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи (окрім певних захворювань). Наявність одного із своїх батьків або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи буде підставою для відстрочки за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати. З числа військовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи може лише одна особа за вибором такої особи з інвалідністю.

На бронювання з числа держслужбовців категорії “Б”, “В” чи службовців органів місцевого самоврядування зможуть претендувати не більше 50% відсотків військовозобов’язаних у відповідних органах. Зате в числі заброньованих з’являться кінцеві беніфіціарні власники підприємств, визнаних критично важливими для економіки, – навіть якщо такі власники не є працівниками.

Військово-транспортний обов’язок

Такий обов’язок щодо забезпечення військових формувань на особливий період транспортними засобами відкоригують. Так, з моменту оголошення загальної мобілізації транспортні засоби, які призначені для доукомплектування військових формувань в особливий період та перебувають на військовому обліку у ТЦК, заборонять відправляти за межі території України та до інших областей, передавати права власності на них юридичним особам або громадянам, в оренду (лізинг), надавати їх як предмет застави для виконання зобов’язань за договорами про надання кредиту та гарантії перед банківською установою, а також вчиняти інші дії, що унеможливлюють передачу таких транспортних засобів військовим формуванням. Відправлення таких транспортних засобів під час загальної мобілізації до суміжних областей дозволено буде після повідомлення ТЦК про місце перебування транспортних засобів на строк не більше одного місяця.

Не буде підлягати передачі військовим формуванням транспортний засіб, який належить на праві власності громадянину, у разі відсутності у нього права власності на інші транспортні засоби.

Непрямі стимули оновити дані в ТЦК

Справи з приводу тимчасового обмеження громадян України у праві керування транспортним засобом під час мобілізації будуть розглядати суди за позовними заявами ТЦК. Відповідні тимчасові обмеження встановлюються на строк до виконання або відкликання вимоги ТЦК.

Вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не оновили персональні дані у ТЦК, будуть здійснювати за умови одночасного їх оновлення.

Оформлення внутрішнього чи закордонного паспорта громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років будуть здійснювати за умови наявності у вказаних осіб військово-облікових документів.

У період дії воєнного стану та/або під час мобілізації (крім цільової) поліцейський матиме право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред’явлення нею військово-облікового документу разом з документом, що посвідчує особу у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах.

Зміни для тих, хто вже служить

Законопроєкт передбачає низку заходів, покликаних підвищити реноме військової служби. Приміром у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки, та додатково 100 тисяч гривень після першого року військової служби, та ще 100 тисяч гривень після другого.

Крім того протягом трьох місяців з дати укладення контракту можна буде отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень.

Також запланували, що військовослужбовцям надається додаткова відпустка за знищену техніку тривалістю та у порядку, визначеними Кабміном, але не більше 15 календарних днів на рік.

Згідно з законопроєктом перелік підстав для звільнення через сімейні обставини або з інших поважних причин буде однаковим для мобілізованих та контрактників (зараз підстави для цих двох категорій дещо різняться). Зокрема, уточнено буде підстави для звільнення військовослужбовців з дітьми чи для постійного догляду за близьким родичем.

Що ще змінять

Прикінцевими положеннями Закону Кабміну доручать оновити правила віднесення підприємств до критично важливих, забезпечити функціонування при центрах надання адміністративних послуг та центрах зайнятості рекрутерів для залучення на військову службу, переглянути порядок бронювання військовозобов’язаних.

Також уряд повинен буде вжити заходів спільно з правоохоронними органами щодо перевірки обґрунтованості встановлення інвалідності громадянам України чоловічої статі віком від 25 до 50 років, яким після 24 лютого 2022 року вперше встановлено інвалідність II та III груп (крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлено у порядку підвищення/зменшення групи інвалідності та/або за наслідками захворювань чи поранень, одержаних під час захисту Вітчизни, а також у разі відсутності кінцівки, кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або наявності онкологічного захворювання, інтелектуальних чи психічних розладів, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів, причини інвалідності з дитинства).

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