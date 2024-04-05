У ТЦК почнуть викликати чоловіків з 25 років – Генштаб

У ТЦК почнуть викликати чоловіків з 25 років після підписання президентом законопроекту про зниження призовного віку.

Про це повідомляє 5 квітня Генштаб ЗСУ, передає НСН.

У Генштабі нагадують, що Президентом України підписано Закон України від 30.05.2023 № 3127-IX “Про внесення змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, яким зменшено з 27 до 25 років вік перебування громадян на військовому обліку призовників.

Зокрема, громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

Удосконалення організації військового обліку призовників здійснюється в контексті реформування системи підготовки громадян до проходження військової служби та готовності до виконання конституційного обов’язку із захисту Батьківщини.

Також проєктом Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку” (р.н. 10449 від 30.01.2024), який прийнято у першому читанні Верховною Радою України, передбачено скасування строкової військової служби та введення замість неї базової військової служби та базової загальновійськової підготовки. Зокрема, у законопроєкті передбачається можливість вибору призовниками року проходження базової військової служби до досягнення ними 24-річного віку.

Враховуючи зазначене, перебування громадян на військовому обліку призовників до досягнення ними 27-річного віку втратило актуальність та було зменшено до 25 років.

Одночасно, відповідно до Указу Президента України від 07.03.2024 № 149/2924 “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби” протягом квітня-травня у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях здійснюється звільнення y запас військовослужбовців строкової військової служби.

Усього у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту підлягають звільненню близько 7 тисяч осіб.

З набранням чинності вищезазначеним Законом України територіальними центрами комплектування буде здійснюватися виклик громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років

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