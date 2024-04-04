Обмежено придатні до військової служби громадяни України мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року. Розповідаємо, що ще відомо про зміни.

Офіційне роз’яснення сьогодні надали в Міністерстві оборони України, передає НСН.

Нагадаємо, 2 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 3621-IX, який, зокрема, передбачає скасування статусу «‎обмежено придатний».

Міністерство оборони України роз’яснило, що чекає на військових та військовозобовʼязаних, які мають цей статус.

У відомстві наголошують, що скасування статусу «‎обмежено придатний» не означає автоматичний перехід до статусів «придатний» або «непридатний».

Обмежено придатні громадяни мать повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців після набрання чинності законом, тобто до 4.02.2025.

До серпня Уряд має визначити оновлений перелік захворювань для визначення придатності/непридатності до військової служби.

Обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого – що ще відомо

Слід нагадати, що член Комітету з нацбезпеки Федір Веніславський раніше під час телемарафону зауважив, що обмежено придатних можуть відправити у бойові підрозділи.

Коли ми наведемо лад і чітко визначимо, хто придатний, а хто непридатний, вони можуть бути мобілізовані, якщо будуть придатними, і повинні поповнити вакантні місця в бойових підрозділах і бригадах, – сказав нардеп

Також додамо, що перелік хвороб і станів, відповідно до яких людину раніше могли визнати обмежено придатною до служби, є дуже специфічним, визначається індивідуально і детально прописаний у Розкладі хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві — це додаток до наказу МОЗ Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Важливо, що в серпні 2023 року Кабмін дещо оновив цей перелік. З пункту 20.4 розділу III загаданого вище Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ було виключено хвороби, які раніше ставили під питання придатність до служби. Відтоді придатними можуть визнати навіть людей з такими хворобами:

2-в — клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в — вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в — безсимптомний ВІЛ;

13-в — хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

14-в — легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки;

17-в — невротичні, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади (фобії, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматоформні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на важкий стрес) за умови помірно виражених, короткострокових проявів;

21-в — повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;

22-в — епізодичні та пароксизмальні розлади.

Втім, наголошуємо, згідно із сьогоднішнім роз’ясненням МО, Уряд до серпня має визначити оновлений перелік захворювань для визначення придатності/непридатності до військової служби. І, можливо, у ньому будуть нові зміни.

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