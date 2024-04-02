Зеленський підписав закон про скасування статусу обмежено придатних до військової служби

Зеленський підписав закон № 10313 про скасування статусу обмежено придатних до військової служби. Розповідаємо, що це означає.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Це вказано у картці законопроєкту, передає НСН.

Зокрема, закон скасовує статус обмежено придатних для військових служби. Згідно із ухваленими нормами, усі чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом дев’ятьох місяців пройти повторний медичний огляд.

Раніше юристи юридичної сотні прокоментували положення законопроєкту № 10313 щодо скасування визначення обмеженої придатності до військової служби за станом здоров’я.

Законопроєкт виключає поняття обмеженої придатності із ЗУ Про військовий обов’язок і військову службу, зокрема зі статті 14, яка регулює питання приписки громадян України до призовних дільниць та зі статті 26, у якій визначено підстави для звільнення з військової служби.

Окрім цього, встановлюється обов’язок для громадян України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим законом пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби. Це правило також стосується тих громадян України, які були визнані обмежено придатними до набуття чинності закону.

Юристи, втім звертають увагу на те, що такий огляд буде можливий після того, як підзаконні нормативно-правові акти, зокрема Наказ № 402 Міністерства оборони України, будуть приведені у відповідність із цим законом. До цього ВЛК не матимуть правового підґрунтя діяти за нормами, які пропонує законопроєкт № 10313.

Закон № 10313 – які ще нововведення

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, парламентський комітет значно доопрацював законопроєкт. А саме:

підтримана можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.

встановлено на рівні закону грошової виплати в розмірі 15 млн грн родині захисника в разі його загибелі.

Крім того, до другого читання вилучені всі норми про заборону військовим поширювати в медіа та мережі інтернет.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла законопроєкт № 10313 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» 21 березня. Цей закон забезпечує права військовослужбовців на інформацію, медичне забезпечення, відпустки, права поліцейських на одноразову грошову допомогу у разі загибелі, визначення втрати працездатності.

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