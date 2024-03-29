У комітеті ВР завершили розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію – що відомо

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 29 березня завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію. Попереду — друге читання в парламенті

Про це повідомив член Комітету Вадим Івченко., передає НСН.

«Нарешті Комітет з питань оборони сьогодні завершив розгляд всіх правок до закону про мобілізацію. Працюємо над додатковими правками Комітету щодо мотивації призовників, а також демобілізації», — написав він.

За словами Івченка, вже наступного тижня закон може відправитися в зал для розгляду парламентом.

Депутатка Ірина Фріз, яка також входить до цього Комітету, зазначила, що всього розглянули 4269 правок. Наступного тижня будуть розглянуті комітетські правки і фактично законопроєкт до другого читання буде готовий для обговорення в сесійній залі, додала вона.

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Ще один член Комітету Олександр Федієнко уточнив, які питання були розглянуті:

зафіксували редакцію щодо гармонізації реєстрів людей з інвалідністю (Мінсоцполітики) та реєстром Міноборони «Оберіг»;

не підтримали пропозицію щодо переогляду людей з інвалідністю 2-3 групи, які отримали цю інвалідність до 24 лютого. Але ще окремо розглянуть, щодо саме групи;

залишили все, як є, для здобувачів освіти, зокрема й аспірантів;

проговорили можливість звільнення людям, які непридатні до військової служби з категорії «обмежено придатних». При цьому Рада вже скасувала «обмежено придатних»: залишаються категорії «придатні» або «непридатні»;

те саме стосується тих, хто має довідку «обмежено придатний» — треба проходити ВЛК;

надали можливість отримувати консульські послуги (за кордоном) без підтвердження наявності таких людей у військовому обліку.

Федієнко зауважив, що це не остаточні зміни: Комітет своїми правками ще може змінити деякі норми.

Окрім того, відомо, що Комітет відхилив правку, яка б передбачала демобілізацію військових після 36 місяців служби без спеціального рішення Ставки верховного головнокомандувача, а також правку, яка дала бю право мобілізувати 18-річних. Відстрочку для держслужбовців також не підтримали.

Як відомо, Верховна Рада 7 лютого підтримала в першому читанні оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів — скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби за рішенням Ставки.

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