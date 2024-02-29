Кого потрібно звільнити від мобілізації: рішення Верховної Ради

Комітет Верховної Ради з національної безпеки, оборони і розвідки підтримав ідею про те, щоб звільнити від мобілізації певних категорій громадян. Це рішення було ухвалено під час розгляду поправок до законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомив секретар Комітету, полковник Служби безпеки України Роман Костенко в коментарі Укрінформу. Передає НСН.

Кого потрібно звільнити від мобілізації

За словами Костенка, Комітет має опрацювати більше чотирьох тисяч правок до документа.

“Для зручності всі вони розподілені на 16 блоків, які висвітлюють концептуальні речі. Але хочу підкреслити, що ми визначаємо загальне бачення членів комітету щодо того чи іншого питання. Потім будемо розглядати самі правки”, – повідомив Костенко.

Він зазначив, що під час засідання у середу, 28 лютого, було ухвалено рішення про звільнення від призову під час мобілізації таких категорій:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;

жінки та чоловіки, які мають дитину або дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини або дітей помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

члени сім’ї осіб з інвалідністю I та II групи.

Секретар оборонного парламентського комітету відзначив, що під час розгляду цього блоку питань на засіданні були присутні міністр соціальної політики та заступник міністра охорони здоров’я, позиція яких була врахована. Костенко також поінформував про ретельний розгляд і голосування блоку правок “Додаткові повноваження поліції”. За його словами, народні депутати погодилися, що поліція має не вручати повістки, а брати участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

“Також надамо право уповноваженому представнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейському здійснювати фото і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів”, – додав секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Окрім того, він зауважив, що окремим блоком члени комітету розглянули і підтримали надання права засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації.

“Довго дискутували, але проголосували за встановлення додаткових вимог щодо можливості проходження державної служби або служби в поліції тільки після проходження базової загальновійськової підготовки (із відтермінуванням до 2026 року) або військової служби. Також ухвалили рішення щодо категорії осіб, які підлягатимуть бронюванню”, – підкреслив Костенко.

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