Майже через рік після схвалення Верховною Радою президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років

Володимир Зхеленський підписав закон 9281 про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників від 27-ми до 25-ти років.

Про це розповідає НСН.

Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років

“На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статті, яким до дня відправлення у військову частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на відстрочку”, – йдеться у документі

Під час дії воєнного стану призовні комісії мають провести медогляд призовників, які перебувають на військовому обліку та досягли 25-річного віку. У разі визнання придатними до військової служби їх поставлять на військовий облік та визнають військовозобов’язаними. Це означає, що таких хлопців можна буде мобілізувати до війська, навіть якщо вони не служили строкову службу і не мають військового досвіду.

Пояснення

До цього часу, чоловіки, які досягли 27 років і не служили в армії та не мають військового досвіду, вважалися призовниками, а не військовозобов’язаними. Оскільки під час воєнного стану набору на строкову службу не було, їх не мобілізували. В іншому випадку, чоловіки до 27 років, які служили строкову, або мали військову кафедру, також підлягали мобілізації.

Фактично, ухвалення цього закону означає, що відтепер під мобілізацію в Україні підпадають чоловіки у віці від 25 років, а не від 27.

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