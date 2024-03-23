У Верховній Раді триває опрацювання правок до законопроєкту про мобілізацію перед винесенням його на голосування у другому читанні. Стало відомо, чи призиватимуть чоловіків молодше 25 років на військову службу

У законопроект про мобілізацію не планується вносити зміни щодо зниження призовного віку в Україні нижче 25 років.

Про це народний депутат України, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів в ефірі Київ24, передає НСН.

“Жодних ідей щодо зниження віку, з якого людина може бути призвана на військову службу за мобілізацією нижче 25 років – немає і не було на цю мить часу. Я думаю, що ці дискусії навіть не точаться і навіть не ініціюються на жодному рівні”, – сказав Веніславський.

Він пояснив, що депутати обговорювали зниження призовного віку до 25 років.

Загальна мобілізація – чи призиватимуть чоловіків молодше 25 років на військову службу

“Військовозобов’язаними стають ті громадяни України, які не проходили військову службу віком від 25 років, а не від 27, як це є на цей час. Ми фактично повертаємося до тих норм, які існували раніше. Тому що раніше так і було, 20 до 25 років людина мала пройти строкову військову службу”, – зазначив нардеп.

За його словами, у законопроекті планується скасувати термінову службу в Україні, яку громадяни мали пройти від 18 до 25 років.

“Відтепер українці мають пройти або військову загальну підготовку, або загальну військову службу, яка буде встановлюватися у 5 місяців. Тому немає ніяких жодних дискусій з приводу того, що потрібно знижувати цей вік до нижче 25 років”, – додав Веніславський.

Ще новини України: В Україні можуть запровадити базову військову підготовку для чоловіків: що відомо