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Загальна мобілізація – чи призиватимуть чоловіків молодше 25 років на військову службу

Журналіст
Загальна мобілізація – чи призиватимуть чоловіків молодше 25 років на військову службу

У Верховній Раді триває опрацювання правок до законопроєкту про мобілізацію перед винесенням його на голосування у другому читанні. Стало відомо, чи призиватимуть чоловіків молодше 25 років на військову службу

У законопроект про мобілізацію не планується вносити зміни щодо зниження призовного віку в Україні нижче 25 років.

Про це народний депутат України, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів в ефірі Київ24, передає НСН.

“Жодних ідей щодо зниження віку, з якого людина може бути призвана на військову службу за мобілізацією нижче 25 років – немає і не було на цю мить часу. Я думаю, що ці дискусії навіть не точаться і навіть не ініціюються на жодному рівні”, – сказав Веніславський.

Він пояснив, що депутати обговорювали зниження призовного віку до 25 років.

Загальна мобілізація – чи призиватимуть чоловіків молодше 25 років на військову службу

чи призиватимуть чоловіків молодше 25 років на військову службу

“Військовозобов’язаними стають ті громадяни України, які не проходили військову службу віком від 25 років, а не від 27, як це є на цей час. Ми фактично повертаємося до тих норм, які існували раніше. Тому що раніше так і було, 20 до 25 років людина мала пройти строкову військову службу”, – зазначив нардеп.

За його словами, у законопроекті планується скасувати термінову службу в Україні, яку громадяни мали пройти від 18 до 25 років.

“Відтепер українці мають пройти або військову загальну підготовку, або загальну військову службу, яка буде встановлюватися у 5 місяців. Тому немає ніяких жодних дискусій з приводу того, що потрібно знижувати цей вік до нижче 25 років”, – додав Веніславський.

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