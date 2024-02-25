Загальна мобілізація – кого можуть призвати на службу у березні 2024 року

В Україні триває загальна мобілізація. Стало відомо, кого можуть призвати на службу у березні

Уряд продовжує розгляд нового законопроєкту про мобілізаці, тому у березні 2024 року не відбудеться суттєвих змін. Призвати на службу можуть ті ж категорії військовозобов’язаних, що й раніше.

Про це розповідає НСН з посиланням на 24канал.

Наразі питання щодо призову регулюються Законом України “Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку”, а також постановами Кабінету міністрів України. Уряд не вніс змін до законодавства, тому продовжують діяти чинні документи.

Кого можуть призвати на службу у березні

У березні 2024 року підлягатимуть призову на службу:

чоловіки віком від 27 до 60 років, без досвіду або ж з досвідом проходження служби, які вважаються військовозобов’язаними та були визнані придатними за рішенням військово лікарської комісії;

чоловіки, віком від 18 до 27 років з досвідом проходження військової служби в лавах ЗСУ чи інших формуваннях, якщо ВЛК визнала їх придатними до служби;

чоловіки, що були зняті з військового обліку, однак після проходження ВЛК їх визнали придатними до проходження служби.

Варто зазначити, що чоловіки віком від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу, можуть до лав ЗСУ лише за власним бажанням. Втім, у новому законопроєкті граничний вік планують знизити до 25 років.

Що відомо про новий законопроєкт про мобілізацію

7 лютого Верховна рада підтримала новий законопроєкт про мобілізацію у першому читанні. Після цього його відправили на доопрацювання.

Правки до законопроєкту приймалися до 21 лютого 2024 року. Станом на ранок 22 лютого очільниця партії “Слуга народу” Олена Шуляк повідомила, що до законопроєкту про мобілізацію подали понад 4000 правок – 3776 правок подали в електронному вигляді та ще приблизно 500 правок – вручну.

Винести законопроєкт на друге голосування зможуть тоді, коли всі правки будуть опрацьовані. Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, друге читання може відбутися 6 березня.

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