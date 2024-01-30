В Раду внесли новий закон про мобілізацію Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає НСН з посиланням на Ліга.нет.

Картка законопроєкту вже з’явилася на сайті парламенту.

Міністерство оборони повідомило, що коментарі та зауваження до мобілізаційного законопроєкту були враховані спільно з Генеральним штабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

Міноборони стверджує, що новий законопроєкт визначає “прозорі правила мобілізаційного процесу”, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов’язаних.

В Раду внесли новий закон про мобілізацію: перелік основних змін

Відомство перераховує нововведення згідно з цією версією документа:

визначено чіткий термін служби на період воєнного стану;

люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби;

добровольці по мобілізації мають відсрочку на 2 місяці для вирішення особистих питань та підготовки до мобілізації;

щорічна основна відпустка під час дії воєнного стану впродовж календарного року може надаватися частинами (не менше 15 календарних днів);

військовослужбовці, звільнені з полону, отримають додаткові 90 днів відпустки із збереженням грошового забезпечення, якщо вони вирішили продовжити службу;

людині не потрібно буде йти в територіальний центр комплектування, аби оновити данні. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або в Центрі надання адміністративних послуг, а електронний реєстр буде створено на базі реєстру військовозобов’язаних “Оберіг”;

можна переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК, але після переїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою;

після мобілізації всі громадяни проходять обов’язкову військову підготовку 2-3 місяці, людина не може бути відправлена на фронт одразу після мобілізації;

строкова служба скасовується, замість неї впроваджується базова військова підготовка. Людина віком 18-24 роки самостійно обирає, коли пройти військову підготовку, а сама підготовка займає максимум п’ять місяців, при чому за людиною зберігається її робоче місце, чого наразі немає у чинному законодавств,

робиться “облік для всіх”,

виключається право на відстрочку від призову у державних службовців: працівники БЕБ, ДБР, Державної виконавчої служби,

більше не матимуть відсрочки співробітники Нацполіції, ДБР, НАБУ, прокуратури, БЕБ, Служби судової охорони та партронатної служби;

державні службовці бронюються “як всі”: категорія “Б” та “В” — бронюється 50% від військовозобов’язаних у певному органі;

бронь залишається у голів міських та селищних рад та територіальних громад. Військовозобов’язані, що працюють в органах місцевого самоврядування — бронь 50% від військовозобов’язаних;

грошове забезпечення — мінімум 20 000 грн на місяць без врахування додаткової винагороди, яка на період дії воєнного стану складає від 30 000 до 100 000 грн.

Детальніше – в інфографіці нижче.

Крім того:

У тексті нового законопроєкту про мобілізацію також пропонують знизити призовний вік з 27 до 25 років.

Крім того, якщо документ ухвалять, то ТЦК зможе звернутись до суду, щоб накласти на військовозобовʼязаного обмеження, серед яких: арешт на банківські рахунки і вкладення, обмеження на виїзд за кордон, обмеження прав на водіння авто.

Усі громадяни віком від 18 до 60 років, що перебувають на обліку чи зняті з нього, повинні будуть мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ.

Виключена норма захисту від призову для тих, хто мають дружину (чоловіка), чи батьків із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особі не мають інших працездатних осіб.

Міські адміністрації, місцеві органи влади “забезпечують прибуття” призивників в ТЦК.

А для виїзду за кордон усім чоловікам від 18 до 60 років (хто входить до дозволених категорій) необхідно додатково пред’явити військовий квиток з відміткою про зняття з обліку.

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