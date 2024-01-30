Коли ухвалять новий закон про мобілізацію і яким він буде, розповів виданню «Телеграф» депутат з фракції «Слуга Народу» нардеп Сергій Нагорняк, передає НСН.

Коли ухвалять новий закон про мобілізацію

За словами Нагорняка, новий законопроєкт про мобілізацію з’явиться не раніше березня. Влада шукає рішення, які будуть сприйняті українським суспільством. Адже це дуже резонансне питання для українців.

За моїми прогнозами, такий законопроєкт з’явиться не раніше березня. Зараз з поганих рішень намагаються обрати найкраще, яке може бути сприйняте суспільством. На жаль, хороших рішень вже не залишилось. Ми маємо переступити етап заколисування людей, який був на початку вторгнення і створив ілюзію швидкої перемоги. Люди почали думати, що перемога вже близько і тому немає потреби йти до війська. І це в той час, коли велика кількість військових повертається додому на щиті й в кожному селищі та селі над кладовищами майорить величезна кількість прапорів. Звісно, ні в кого немає бажання там опинитись, – сказав депутат Ситуація на фронті сьогодні ще якось дозволяє нам утримувати позиції тими людьми, які є в бригадах. Але з досвіду мого постійного спілкування з військовими можу констатувати, що в бригадах є серйозний некомплект. Тому мобілізація критично необхідна, щоб поповнити вже створені бригади, мова навіть не йде про нові підрозділи, — додав Сергій Нагорняк

Він також зазначив, що рідні військових, які два роки знаходяться на фронті, хочуть зрозуміти, коли їх близькі повернуться додому.

Цих людей дратує, що сусід, який живе поруч і є здоровим чоловіком, не йде на фронт. В той час як її чоловік/брат/син воює, і кінця цьому не видно, – каже нардеп

На його думку, перше, що потрібно вирішити цим законопроєктом, це питання демобілізації. Друге — власне мобілізації. Адже сьогодні ми вже не бачимо біля військкоматів черг з мотивованих людей, які готові йти захищати Україну.

Люди мають побачити, що захищати країну треба всім — від найвищих чиновників до сільських голів та селищних депутатів. В тому числі мова про пенсіонерів з-поміж силовиків, які вміють поводитись зі зброєю і зазвичай рано йшли на пенсію. Прокурори, судді, народні депутати. Я вважаю, що нардепи також повинні своїм прикладом показати, що ця мобілізація починається не знизу, а зверху. Що мобілізуються всі категорії населення, і якихось захищених каст в нас немає. Тільки в такому випадку мобілізація може спрацювати. У людей є шалений запит на справедливість, і влада повинна його забезпечити, – сказав Нагорняк

Також він вважає, що має бути висока фінансова мотивація для новобранців, які приймуть для себе рішення добровільно йти до ТЦК і захищати Україну.

На думку Нагорняка, законопроєкт йде з великим запізненням, але його потрібно ухвалювати.

Окремо зазначу, що потрібно в обов’язковому порядку переглянути всі документи, які дозволяють чоловікам отримати відстрочку від мобілізації й були видані після 24 лютого 2022 року. Ні для кого не секрет, що тут нерідко є корупційна складова, цифри відкриті й гуляють в інтернеті. У 2022 році в селах за документи про відстрочку був прайс 3—5 тисяч доларів, у Києві — 5—10 тисяч. У 2023 ці ціни були в районі 10 тисяч доларів в селі й близько 15 тисяч в Києві. Зараз вже ходять чутки, що тариф зріс до 25 тисяч доларів у столиці, – розповів нардеп

Чи дозволить новий закон про мобілізацію офіційний відкуп від армії

Відповідаючи на це питання, нардеп сказав:

Я думаю, що в основі законопроєкту цього рішення не буде. Ні уряд, ні президент на такий крок не підуть, тому що це додатково обурить більшу частину суспільства, яка буде мобілізована та буде змушена йти на фронт. Такий крок буде говорити якраз про несправедливість, про те, що багаті можуть офіційно відкупитися. Хоча ми розуміємо де-факто, що ті, хто мав ресурс і небажання йти служити та воювати, вони вже сьогодні мають такі документи. Тому їх і необхідно переглянути. Всі без виключення.

Зазначимо, що голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія раніше анонсував, що новий законопроєкт про мобілізацію має бути розглянутий у Верховній Раді у першому читанні 6 лютого. Арахамія прогнозує, що принаймні дві опозиційні фракції не дадуть проголосувати законопроєкт в цілому.

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