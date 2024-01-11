Законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання – деталі

Законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання після розгляду на комітеті. Про це першим повідомив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія, а згодом інформацію підтвердив спікер ВР Стефанчук, передає НСН.

За словами Арахамії, сьогодні в закритому режимі відбулося засідання Погоджувальної ради та нарада з військовим командуванням. І в результаті законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання.

Арахамія зазначив, що обговорення проєкту закону проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією.

Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню, – написав Арахамія

Він додав, що за результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору.

Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах, – резюмував він

Стефанчук підтвердив, що законопроєкт про мобілізацію з напрацьованими рекомендаціями повернули Кабміну

Є ряд напрацювань та рекомендацій. Хочу акцентувати, що це загальна позиція всіх політичних сил, представників уряду та військового керівництва, – повідомив голова парламенту

Зазначимо, вчора народний депутат від Слуги народу та заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв заявив, що законопроєкт про мобілізацію потрібно збалансувати між примусовими та мотиваційними нормами. Він назвав низку положень, які “почистив” комітет.

Зокрема пропонувалося прибрати електронні повістки, оскільки, за його словами, “неможливо врегулювати цей механізм”. Комітет також наполягав, щоб люди з інвалідністю I, II, III груп або отримували повне відстрочення, або взагалі не підпадали під мобілізацію.

Також додамо, що вчора у ЗМІ з’явилася інформація про намір «слуг народу» повернути законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання. А пізніше Арахамія заявив, що це фейк.

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