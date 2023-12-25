Командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових – Арахамія

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомов, що військове керівництво внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових і що Кабмін повинен був 25 грудня подати у Раду законопроєкт про удосконалення мобілізації.

Про це керівник парламентської фракції «Слуга народу», член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія повідомив у Телеграмі, передає НСН.

«Сьогодні уряд мав би внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. Сподіваюся, колеги з Кабінету міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про «Дію» і т.д.», зазначив Арахамія.

Водночас він підкреслив, що військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових, а уряд своєю чергою має розробити правила щодо цього процесу.

«Президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах. Просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, – не вихід», акцентував голова парламентської фракції.

Політик підкреслив, що парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті з питань безпеки, оборони та розвідки.

«Військові потребують вирішення своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання. Тож маємо продовжувати працювати, незважаючи на календар», підсумував депутат.

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