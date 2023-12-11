Багато нардепів у Раді хочуть достроково скласти мандат, але їх не відпускають – Арахамія

У Верховній Раді є досить багато народних депутатів, які хочуть достроково скласти свої повноваження. Але їх не відпускають. Про це в ефірі телемарафону у понеділок, 11 грудня, розповів голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає НСН.

Багато нардепів у Раді хочуть достроково скласти мандат

“Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша. Ми вже не відпускаємо людей… Ми говоримо, що просто не будемо за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця каденції і ухвалювати необхідні для держави закони”, – наголосив він.

Арахамія вважає, що зменшення кількісного складу Верховної Ради позначаться на її діяльності. Тому треба оптимізувати роботу парламенту і знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах.

“Щоб зберегти ці групи, щоб парламент, умовно, до нового скликання пропрацював приблизно в тому самому структурному режимі, якому він почав працювати”, – пояснив він.

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