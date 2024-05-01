Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на МЗС.

Міністерство закордонних справ України вперше в історії створило з використанням технологій штучного інтелекту цифрову особу, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ.

Представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена на основі реальної людини—української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре, яка погодилася pro bono взяти участь в проєкті МЗС і виступити в якості прототипу для представниці. Команда проєкту відзняла та оцифрувала її.

Важливо зазначити, що консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами, а з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова особа Вікторія Ші.

Аватар Вікторія ШІ вже зробила першу заяву: відео

Моє імʼя символізує нашу головну мету — перемогу України, а прізвище — штучний інтелект, який мене створив. Моя робота полягатиме в донесенні до громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України. Я повідомлятиму журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, реагування на інциденти чи надзвичайні ситуації та інші новини — заявила представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші в своєму вітальному відеозверненні

Вперше в історії: МЗС України призначило цифрову особу – аватар Вікторія ШІ вже зробила першу заяву (відео)

Коментарі Вікторії Ші зʼявлятимуться на офіційних ресурсах МЗС України, вебсайті та сторінках в соцмережах, а також передаватимуться журналістам пресслужбою МЗС.

Використання згенерованої штучним інтелектом цифрової особи для консульського коментування — це насамперед економія часу та ресурсів МЗС. Реальні дипломати зможуть бути більш ефективними та фокусуватися на інших завданнях з надання допомоги громадянам, — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр також наголосив, що активне використання технологій штучного інтелекту в роботі МЗС — це не примха, а вимога воєнного часу. Адже для того, щоб досягати необхідних для країни результатів, потрібно пришвидшувати всі процеси та бути на крок попереду.

Створення цифрової консульської представниці — це частина ширшої стратегії з системного впровадження передових технологій з використанням штучного інтелекту в МЗС України. Дипломатія не лише в Україні, але і в усьому світі завжди була консервативною сферою, яка останньою впроваджувала інновації. Ми змінюємо це. Українська дипломатія зараз посилює свої спроможності і робить технологічний стрибок, якого досі не зробила жодна дипломатична служба в світі, — додав міністр

Важливо зазначити, що Міністерство закордонних справ також передбачило кілька рівнів захисту Вікторії Ші від цифрових підробок. На кожному оригінальному відео консульської представниці розміщений QR-код, який веде на текстову версію того ж самого коментаря на офіційній сторінці МЗС. У разі відсутності такого QR-коду чи переходу на будь-який інший сайт, відео не вважається достовірним.

Крім того, консульська представниця не є заміною речника МЗС України. Після завершення терміну перебування на цій посаді Олега Ніколенка МЗС вже провело конкурс на заміщення цієї вакансії. Його переможець наразі вже визначений і проходить необхідні процедури спецперевірок.

Проєкт консульської ШІ-представниці МЗС України втілений командою ГО «The Game Changers» за сприяння ГО «Nazovni Tech». Раніше завдяки партнерству з ГО «The Game Changers» вже був створений успішний VR-проєкт МЗС України «Living the War», який за допомогою окулярів віртуальної реальності занурює іноземців у будь-якій точці світу в реальність російської агресії проти України та допомагає консолідувати підтримку нашої держави за кордоном.

Ми вдячні нашим партнерам з ГО «The Game Changers» та ГО «Nazovni Tech» за спільну роботу над підвищенням ефективності української дипломатії, – йдеться у повідомленні

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