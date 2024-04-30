Комік Антон Тимошенко розповів, чи планує він йти у політику (відео)

Відомий комік Антон Тимошенко розповів, чи планує він йти у політику. Над цим питанням він ще не замислювався.

Про це він сказав в ефірі радіо «Люкс ФМ», передає «новини України – НСН».

Але він заявив, що на майбутніх виборах підтримає Сергія Притулу, якщо він піде на вибори.

«В політику піду, коли мені не буде чого втрачати. Підтримаю (Притулу) інформаційно точно, бо за нього голосував ще на місцевих виборах. Я голосував вже тоді за «Голос», сказав комік

Комік Антон Тимошенко розповів, чи планує він йти у політику

На той час в «Голосі» була Аліна Михайлова, а її Тимошенко довіряє на 100%. За його словами, на таких людях тримається наша держава.

«А якщо вона (Аліна – авт.) довіряє Сергію, то він хороша, мені здавалося б, людина. Тепер я його ще ближче знаю, я б його підтримав. Маю ще працювати громадянське суспільство і культура на якісь правильні меседжі, я думаю, що стендап мені в цьому плані буде кориснішим і ефективніше може донести якусь думку», додав Антон Тимошенко

Ще новини України: Укрзалізниця планує запустити “сімейні вагони” – що відомо