Росіяни зайшли в Часів Яр, але ЗСУ зупинили їх, розгромивши колону. Ситуація залишається важкою. Дуже важливо не дати загарбнику закріпитися, адже ця частина, де зараз тривають бої – панівна висота, яку втрачати не можна.

Про просування ворога на даному напрямку повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни, моніторингова група DeepState і українські військові журналісти, передає НСН.

4 квітня російські механізовані війська вели штурм західніше Бахмуту в напрямку міста Часів Яр. Їм вдалось просунутись до околиць, але Збройні сили України зупинили їх наступ.

Про це повідомили у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW зазначили, що українським військовим вдалось зупинити окупантів на східних околицях міста. Росіяни вели штурм приблизно у кількості окупантів, що відповідає приблизно одній роті, із підтримкою техніки.

Механізована колона просунулася вздовж ділянки траси Т-0506 (Хромове — Часів Яр) до східної околиці мікрорайону Канал (крайня східна частина міста), перш ніж українські сили завадили російським військам просунутися далі в місто.

Українські бійці заявили, про знищення 11 одиниць військової техніки із 25, яка брала участь у механізованому штурмі.

Просування росіян в Часовому Яру зауважив і український інформаційний ресурс DeepState, який близько опівночі оновив свої інтерактивні карти.

Важка ситуація східніше Часового Яру, адже росіяни зайшли у крайні будинки», – пишуть аналітики з DeepState – Також були штурми і на багатоповерхівки, але там ворогу не вдалося закріпитися

Український військовий журналіст Богдан Мирошников повідомив у Теоеграмі, що ворог дістався вул. Зеленої у Часовому Ярі. Це крайня вулиця міста у напрямку Бахмута.

Мирошников наголошує, що таке вже траплялося раніше, і у підсумку вдавалося відкинути окупантів на вихідні позиції (приблизно 750-800 м східніше). Втім, оглядач зауважує, що ворог робить висновки, і вже вдається до масованих штурмів із застосуванням бронетехніки.

Мирошников підкреслює, що дуже важливо не дати загарбнику закріпитися, адже ця частина, в якій зараз тривають бої – панівна висота, яку втрачати не можна.

Ось що пише військовий журналіст:

Щось знищено, щось буде знищено (бронетехніка ворога – ред.). Головне – не дати мразотам, які виживуть та розбіжаться, закріпитися. Цей мікрорайон Часів Яра знаходиться за каналом, на схід від нього, та складається переважно з 9-ти поверхівок. Інші частини міста знаходяться вже на захід від каналу, але ця частина, в якій зараз тривають бої – панівна висота, яку втрачати не можна. Ворог діє доволі зухвало – йде тупо у лобову, ще й колонами. Здається мені, що вони намагаються обдурити наших військових, та основний удар здійснять по трасі Бахмут-Констаха, південніше Часіка. Але поки тримається частина Іванівського (хоч вже і невелика) – вірогідність обхода Часіка з півдня не дуже висока. Хоча все ж є. Звичайно, я можу помилятися в оцінках, але досвід Авдоса підказує, що окупанти можуть зкреативити. Період ключових боїв на напрямку розпочався.

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