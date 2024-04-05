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Росіяни зайшли в Часів Яр, але ЗСУ зупинили їх, розгромивши колону

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Росіяни зайшли в Часів Яр, але ЗСУ зупинили їх, розгромивши колону

Росіяни зайшли в Часів Яр, але ЗСУ зупинили їх, розгромивши колону. Ситуація залишається важкою. Дуже важливо не дати загарбнику закріпитися, адже ця частина, де зараз тривають бої – панівна висота, яку втрачати не можна.

Про просування ворога на даному напрямку повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни, моніторингова група DeepState і українські військові журналісти, передає НСН.

4 квітня російські механізовані війська вели штурм західніше Бахмуту в напрямку міста Часів Яр. Їм вдалось просунутись до околиць, але Збройні сили України зупинили їх наступ.

Про це повідомили у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW зазначили, що українським військовим вдалось зупинити окупантів на східних околицях міста. Росіяни вели штурм приблизно у кількості окупантів, що відповідає приблизно одній роті, із підтримкою техніки.

Механізована колона просунулася вздовж ділянки траси Т-0506 (Хромове — Часів Яр) до східної околиці мікрорайону Канал (крайня східна частина міста), перш ніж українські сили завадили російським військам просунутися далі в місто.

Українські бійці заявили, про знищення 11 одиниць військової техніки із 25, яка брала участь у механізованому штурмі.

Просування росіян в Часовому Яру зауважив і український інформаційний ресурс DeepState, який близько опівночі оновив свої інтерактивні карти.

Росіяни зайшли на околиці Часів Яра, але ЗСУ зупинили їх, розгромивши колону

Важка ситуація східніше Часового Яру, адже росіяни зайшли у крайні будинки», – пишуть аналітики з DeepState – Також були штурми і на багатоповерхівки, але там ворогу не вдалося закріпитися

Український військовий журналіст Богдан Мирошников повідомив у Теоеграмі, що ворог дістався вул. Зеленої у Часовому Ярі. Це крайня вулиця міста у напрямку Бахмута.

Мирошников наголошує, що таке вже траплялося раніше, і у підсумку вдавалося відкинути окупантів на вихідні позиції (приблизно 750-800 м східніше). Втім, оглядач зауважує, що ворог робить висновки, і вже вдається до масованих штурмів із застосуванням бронетехніки.

Мирошников підкреслює, що дуже важливо не дати загарбнику закріпитися, адже ця частина, в якій зараз тривають бої – панівна висота, яку втрачати не можна.

Ось що пише військовий журналіст:

Щось знищено, щось буде знищено (бронетехніка ворога – ред.). Головне – не дати мразотам, які виживуть та розбіжаться, закріпитися. Цей мікрорайон Часів Яра знаходиться за каналом, на схід від нього, та складається переважно з 9-ти поверхівок.

Інші частини міста знаходяться вже на захід від каналу, але ця частина, в якій зараз тривають бої – панівна висота, яку втрачати не можна. Ворог діє доволі зухвало – йде тупо у лобову, ще й колонами.

Здається мені, що вони намагаються обдурити наших військових, та основний удар здійснять по трасі Бахмут-Констаха, південніше Часіка.

Але поки тримається частина Іванівського (хоч вже і невелика) – вірогідність обхода Часіка з півдня не дуже висока. Хоча все ж є.

Звичайно, я можу помилятися в оцінках, але досвід Авдоса підказує, що окупанти можуть зкреативити.

Період ключових боїв на напрямку розпочався.

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