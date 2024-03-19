Росіяни захопили Орлівку – Deep State

Росіяни, вірогідно, захопили Орлівку на Донеччині. Раніше іноземні аналітики повідомляли про просування загарбників на даному напрямків.

Про захоплення Орлівки на авдіївському напрямку повідомляє український військовий ресурс Deep State, передає НСН.

Таку ж інформацію озвучило Міноборони РФ.

Deep State про просування армії РФ у цьому селі повідомляв учора увечері. А станом на сьогодні, 19 березня, село на їхній карті вказано як таке, що знаходиться під контролем РФ.

Ворог просунувся в Орлівці та біля Вербового, – пишуть аналітики

Напередодні Bild повідомляло, що лінія оборони ЗСУ під Авдіївкою зміщується на захід – до села Уманське.

Зазначимо, що військовий кореспондент Богдан Мирошников у ніч на 19 березня опублікував пост, в якому зазначив, що Орлівка втрачена.

“Орлівка втрачена. Наші воїни знаходяться біля околиць села та не дають тварюкам закріпитися. 2 тижні тримати руїни – дуже довгий термін. Наші зробили неможливе!” – написав він

Військовий кореспондент додав, яка ситуація у навколишніх населених пунктах. “Частину Тоненького на пн-зх села наші воїни контролюють, в Бердичах – трохи менше половини. Одночасно ворог тисне на Невельське, мав невеликі успіхи східніше села. Скоріш за все, окупанти хочуть від нього просунутися аж на південь від Первомайського, щоб вдарити ще й у фланг. Бо в лобову Первомайське захопити не можуть вже 1,5 роки”, – написав Мирошников.

Окупанти ще не форсували річку, яка протікає через Орлівку

Вранці 19 березня журналіст додав деякі нові подробиці щодо Орлівки.

Село втрачено не повністю. Воно знаходиться на двох берегах річки Дурна, і зʼєднує їх вул. Єлагіна, яка тягнеться через всю Орлівку. Окупанти масово ще не форсували річку на тій ділянці. Спроби були. Наші воїни роблять все, щоб цього не сталося. Справа в тому, що на західному березі є невеликий клаптик села, де стоять півтора десятка хат. Ось та частина формально ще під контролем Сил Оборони. Це приблизно 7-8% від площі Орлівки, – написав він, зазначивши, що усе село під ударами КАБів, арти, мінометів та ворожих дронів і від тих хат майже нічого не залишилося

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