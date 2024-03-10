Журналісти зірвали звільнення Кремінної – командир 80-ї ОДШБр

Журналісти зірвали звільнення Кремінної на Луганщині у 2022. Про це сказав в інтерв’ю Українській правді 36-річний командир 80-ї ОДШБр Еміль Ішкулов, передає НСН. Військовий як раз у той період очолив 80-ту десантно-штурмову бригаду і дуже добре пам’ятає події кінця 2022 року, коли Україна активно наступала на даному напрямку.

Журналісти зірвали звільнення Кремінної

За словами Ішкулова, саме порушення інформаційної тиші зірвало операцію зі звільнення Кремінної в 2022-му році

Ми там мали успіх, нам лишалося півтора кілометра до самої Кремінної, але в ЗМІ почали поширюватися відео, мовляв, “Кремінна майже наша, ми все взяли, успіх”. І противник на це відреагував: збільшилася кількість артилерії, особового складу, підтягнулися резерви. Буквально за кілька днів кількість обстрілів збільшилася від 60 до 200 з копійками – це втричі. Після цього ми особливого успіху не мали, – сказав він

Захисник зазначив, що відео було зняте саме представниками ЗМІ, а не військовими, як це часто буває в інших випадках. Ішкулов натякнув, що журналісти заїхали на ту ділянку з дозволу Ганни Маляр, яка на той момент була заступницею Міністра оборони і відповідала за роботу зі ЗМІ.

За словами командира 80-ї ОДШБр, нещодавно подібна ситуація булв і на бахмутському напрямку.

Нещодавно я так само давав коментар з приводу Кліщіївки: ми хоча б тиждень намагалися витримати тишу, щоб дати особовому складу заритися. Я розумів, що зараз буде сказано, що Кліщіївка наша – буде реакція. Нам не вистачило буквально два дні, якийсь незрозумілий ТРО-шний батальйон почав висвітлювати інформацію про Кліщіївку. Тоді нас почали штурмувати з трьох боків, щоб вибити. Була втрата деяких СП-шок, незначних позицій, але ми втрималися. Стратегічно ми цей рубіж досі тримаємо без втрат, – розповів військовий

Він запевнив, що на даний момент Кліщіївка продовжує залишатися під контролем України

Кліщіївка – наша, стоїть. Росіяни постійно її штурмують, намагаються щось промацати, заходять невеликими групами – по дві – три людини. Іноді таких груп буває до десяти на день, вони намагаються продавити якийсь фланг. Але завдяки нормальній колективній роботі – 5-та 93-тя, 92-га, 28-ма бригади – усе більш-менш тримається. Як тільки якесь загострення, ми один одному допомагаємо, направляємо скидачів або артилерію, – розповів військовий

Він додав, що все все ускладнюється тим, що з осені 2022-го противник почав активно застосовувати FPV-дрони та скиди.

Біля нас Бахмут, дев’ятиповерхівки, з яких можна нормально літати, контролити, спостерігати. Тому нині захід на позицію, евакуація – дуже ускладнені, – розповів про ситуацію Еміль Ішкулов

Заяви військового прокоментували аналітики DeepState. Вони зазначають:

Багато користувачів пише нам про те, що ми успіхи Сил Оборони не показуємо так само оперативно, як просування ворога. Цьому є серйозна причина, яку ви могли прочитати в даному відрізку інтерв’ю. Секрет Лиманської операції як раз полягав в тому, що основні хайпожери не знали, ні про висадку 80-ки біля Лиману, ні про висадку 95-ї в Серебрянському лісництві. А ворог, на щастя, намагався це приховати від свого керівництва.

Кремінна окупована досі – що відомо про це місто

Кремінна (у минулому — Новоглухів) — місто на сході України, адміністративний центр Кремінської міської громади Сєвєродонецького району Луганської області

Із початком війни на сході України Кремінна ризикувала опинитися в епіцентрі бойових дій. Починаючи з квітня і до середини липня 2014 року місто фактично перебувало на лінії фронту.

18-тисячне місто Кремінна було стратегічною ціллю з початку російського вторгнення в Україну, тому що це шлях до Сєвєродонецька, розташованого лише в 1 годині їзди від Кремінної. Втім, до 2022 року бойові дії місто оминули.

Протягом широкомасштабного вторгнення Росії на території Кремінної почалися бойові дії. 11 березня 2022 року російські військові розстріляли упритул з танка будинок для літніх людей у Кремінній, у результаті чого загинули 56 осіб, ще 15 людей окупанти викрали.

Кремінна була першим містом, яке захопили росіяни під час наступу на Луганську область.

18 квітня 2022 року голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Кремінну захопили московські окупанти й евакуація неможлива. Перед тим вночі було обстріляно спорткомплекс «Олімп», зайнялась пожежа на площі понад 2 тисячі м². Бої тривали три дні, ворогом було кинуто в наступ до 43 одиниць різної техніки й бронетехніки.

Відомо про одну розстріляну російськими загарбниками машину з цивільними, які намагались евакуюватись з міста. Щонайменше четверо — загинули.

Згідно із зізнаннями одного з російських військових у перехопленій ГУР МО телефонній розмові, він із іншими окупантами цинічно розстріляв понад 400 цивільних під час захоплення міста Кремінна. За його словами, російські окупанти вбивали усіх: і дітей, і жінок, і чоловіків.

27 грудня 2022 року Збройні сили України захопили російський опорний пункт поблизу Червонопопівки (близько 5 кілометрів на північний захід від Кремінної). Були зірвані плани російської армії просуватися на лінії Сватове-Кремінна. Окупанти зуміли побудувати потужну оборону в Кремінній, продовжують ввозити велику кількість військ і техніки, замінували околиці Кремінної, що вкрай ускладнює просування до міста. За період з 22 до 29 грудня ЗСУ просунулися на 2,5 кілометра в бік Кремінної в ході активних наступальних дій.

1 січня 2023 року в районі Кремінної був здійснений успішний контрнаступ, зокрема була залучена 112 бригада територіальної оборони.

8 січня поблизу села Діброва, яке розташовується поблизу Кремінної відбувся танковий бій. Також за даними Міністерства оборони Великої Британії, Росія виділила частину 76-ої гвардійської десантно-штурмової дивізії для зміцнення лінії фронту в районі Кремінної, оцінивши цей сектор як дуже вразливий.

16 січня ЗСУ продовжували просуватись біля Кремінної, але звільнити місто не вдалося.

22 лютого – російські війська безрезультатно намагалися зробити прорив під Кремінною. Наступала рота піхоти і рота танків, тривали важки бої. У підсумку українські війська знищили кілька танків і наступ росіян провалився.

16 березня – росіяни продовжували безрезультатно намагатися прорвати позиції Збройних сил України.

Травень-липень – марні спроби прорвати позиції українських військ з боку російських окупантів, посилення репресій проти мирного населення в окупованій Кремінній – посилення перевірок на в’їзді до міста, вивезення документації у Луганськ, продовження репресії проти цивільних.

1 жовтня – російська 25-та армія повністю укомплектувалась і зайняла позиції біля Кремінної. Особовий склад – 17 тисяч, збільшений на 5 тисяч, зважаючи на те, що навесні 2023 25-та армія була чисельністю 12 тисяч. Серед російських військових переважали військові, набрані по контракту. 25-та армія утримувала позиції та довгий час не вела штурмових дій. Активно застосовувалася авіація, артилерія.

Російські окупанти на напрямку Кремінної активно застосовують хімічну зброю, випалюючи навколишні ліси та позиції Збройних сил України. Через хімічні атаки збільшується кількість пожеж, які доводиться гасити під обстрілами.

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