Росіяни просуваються: в ISW назвали наступне місто

Росіяни просуваються на Донбасі. В американському інституті вивчення війни назвали наступне місто, яке може бути метою росіян, передає НСН. Важкі бої тривають на двох напрямках. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни просуваються на Бахмутському напрямку: в ISW назвали наступне місто

Американські аналітики стверджують, що російські військові сили просунулися на захід від Бахмута на тлі продовження позиційних боїв.

Аналітики, посилаючись на російські джерела, заявляють, що російські війська начебто просунулися на північну та південно-східну околицях Іванівського і рухаються до центру населеного пункту.

Речник українського Групування військ “Хортиця” капітан Ілля Євлаш зазначив, що кадировські підрозділи “Ахмат” наступають на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Курдюмівки, намагаючись прорватися до Часового Яру (на захід від Бахмута).

Українські та російські джерела зазначали, що важкі бої тривають:

на північний захід від Бахмута поблизу Богданівки;

на захід від Бахмута біля Іванівського;

на південний захід від Бахмута в районі Андріївки, Кліщіївки, Курдюмівки.

Підрозділи російського 331-го гвардійського повітряно-десантного (ВДВ) полку (98-ма дивізія ВДВ) продовжують діяти на північний захід від Бахмута між Богданівкою та Іванівським. Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що нещодавно на Бахмутському напрямку прибули підрозділи 102-го мотострілецького полку (150-а мотострілецька дивізія 8-ї загальновійськової армії (ОГА) Південного військового округу (ПВО) і просунулися на північний схід від Іванівського, – йдеться у звіті

Тим часом, у ЗСУ запевняють, що укріплення не дадуть змоги ворогу здійснити “легку прогулянку”.

Російські окупанти наблизилися до Часового Яру Донецької області, проте там Сили оборони будують інженерні укріплення, які не дозволять ворогу здійснити “легку прогулянку”.

Про це заявив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Біля Часового Яру проводилися і проводяться інженерні роботи, ворог уже досить близько до цього населеного пункту. Однак ці інженерні укріплення, які там є, вони не дозволять ворогу просто так здійснити “легку прогулянку, – сказав він

Євлаш запевнив, що ЗСУ будуть бити ворога “з усіх напрямків, з усього наявного озброєння, амуніції”.

Начальник пресслужби додав, що окупанти намагаються атакувати українські позицій поблизу Часового Яру “як у лоб, так і по флангах”. Зокрема противник використовує штурмові загони в районі населених пунктів Іванівське та Богданівка.

В останній атаці на Бахмутському напрямку підрозділи “Ахмат” навіть використовували баггі (легкі автомобілі високої прохідності з відкритими колесами), щоб штурмувати українські позиції.

Тиснуть на Авдіївському напрмяку

Російські війська відновили наступальні операції на Авдіївському напрямку.

Російські війська, ймовірно, планують виснажити українських військових, щоб ті не змогли краще укріпитись на Авдіївському напрямку. Росіяни пришвидшили просування на цьому відтинку і не полишають спроб захопити нові місцевості.

Російські війська намагаються використати тактичні можливості, надані захопленням Росією Авдіївки, і, здається, зберігають відносно високий темп наступальних операцій, спрямованих на просування якомога далі в районі Авдіївки – вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Окупанти прагнуть просунутись до того, як українські сили стануть більш згуртованими та важчими для проникнення оборонні рубежі в районі.

Зазначається, що російські війська тимчасово знизили темп своїх операцій, після захоплення Авдіївки 17 лютого, зачищаючи територію міста. Однак тепер вони відновили відносно високі темпи наступів на захід і північний захід від Авдіївки.

27 лютого речник Таврійського угруповання військ України Дмитро Лиховій заявив, що російські війська нещодавно збільшили чисельність своїх ударних груп на Таврійському напрямкуз невеликих загонів до взводів і навіть рот.

Наразі російські війська зосереджують удари на захід від Авдіївки в напрямку Бердичів, Орлівки та Тоненького, де українські війська зайняли безпосередні оборонні позиції для прикриття відходу з Авдіївки та прийняття наступальних дій Росії

Лиховій і командувач Таврійського угруповання військ України Олександр Тарнавський заявили, що станом на 27 лютого українські війська стабілізували свої рубежі оборони на лінії Тоненьке-Орлівка-Бердичі. Як йдеться у звіті ISW, українські військові спостерігачі охарактеризували українські укріплення на захід від Авдіївки як “розчарування” і “проблему”. Своєю чергою російські мілблогери стверджують, що українським військам важко утримувати оборонні позиції безпосередньо на захід від Авдіївки, і прогнозують, що українські сили зосередяться на лінії оборони далі на захід, яку українські сили почали будувати в листопаді 2023 року.

Ймовірно, російські війська продовжують спроби наступу, щоб позбавити українські сили перепочинку, який би дозволив Україні створити більш цілісну та важкопроникну лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки, – вважають аналітики

Захоплення Авдіївки дозволило російським військам натиснути на позиції, які українські війська займали, протягом коротшого періоду, ніж українські позиції в самому чи далі на захід – читаємо у звіті.

Російські сили, ймовірно, зберігають високий оперативний темп, щоб спробувати використати цю тактичну можливість.

Експерти вважають, що російські війська можуть захопити населені пункти безпосередньо на захід і північний захід від Авдіївки в найближчі тижні. Однак, на перешкоді їм може стати сама місцевість і водні об’єкти далі на захід від Авдіївки, зокрема водойма, яка протікає між Бердичами-Семенівкою-Орлівкою. Це може сповільнити швидкість просування росіян у цьому регіоні.

Цей складний рельєф, ймовірно, обмежить подальші тактичні досягнення Росії та дозволить українським силам створити підготовлені оборонні позиції, що, ймовірно, призведе до кінцевої кульмінації нинішніх наступальних зусиль Росії в цьому районі, принаймні до тих пір, поки росіяни не посилять свої атакуючі елементи, – резюмують аналітики

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