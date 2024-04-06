Популярний залізничний перевізник “Укрзалізниця” планує запустити “сімейні вагони” вагони у спеціальних сімейних вагонів у потягах

Про це розповідає НСН із посиланням на Інтерфакс-Україна.

АТ “Укрзалізниця” (УЗ) спільно з UNICEF планує хапуск проекту “сімейних вагонів” на внутрішніх пасажирських перевезеннях. Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко на брифінгу в четвер.

“Сімейні вагони” будуть мінімум на трьох внутрішніх маршрутах, це шість вагонів. Можливо, таких вагонів буде більше”, – сказав Лященко.

За його словами, проєкт буде реалізовано до кінця року.

Укрзалізниця планує запустити “сімейні вагони” – що відомо

Глава УЗ також уточнив, що концепцію проєкту розробила “Укрзалізниця” з UNICEF, який профінансує переобладнання вагонів.

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За даними Мінцифри, система WarDog розвідує, навіть якщо придушено сигнал GPS, а також в автономному, напівавтономному й ручному режимах польоту. Безпілотник може працювати до 60 хвилин у повітрі на дистанції до 10 км зі зв’язком та до 30 км у режимі автопілота. Швидкість дрона — 12–15 м/с.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що дрон WarDog уже активно контрактують у межах проєкту Армія дронів. Безпілотники успішно виконують бойові задачі на Запорізькому та Харківському напрямках. Також дрон WarDog випробовували біля Краматорська — він працював в умовах подавлення GPS-сигналу на висоті вище 50 м.

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