Українські інженери розробили розвідувальний безпілотник WarDog, який може вести розвідку в складних умовах та під дією ворожого РЕБ

Про це 4 квітня повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає НСН.

За даними Федорова, система WarDog розвідує, навіть якщо придушено сигнал GPS, а також в автономному, напівавтономному й ручному режимах польоту. Безпілотник може працювати до 60 хвилин у повітрі на дистанції до 10 км зі зв’язком та до 30 км у режимі автопілота. Швидкість дрона — 12–15 м/с.

Не боїться РЕБ – в україні розробили розвідувальний безпілотник WarDog для артилерії

Михайло Федоров повідомив, що дрон WarDog уже активно контрактують у межах проєкту Армія дронів. Безпілотники успішно виконують бойові задачі на Запорізькому та Харківському напрямках. Також дрон WarDog випробовували біля Краматорська — він працював в умовах подавлення GPS-сигналу на висоті вище 50 м.

Перевагою безпілотника WarDog є стабільність у польоті попри відсутній сигнал GPS. Тобто дрон стійкий в умовах сильного вітру,що дає змогу чіткіше тримати картинку в кадрі та фокусі. Завдяки такому фідбеку від військових розробники вдосконалили функціонал БпЛА, щоб «зір артилерії» ставав ще гострішим.

За даними Михайла Федорова, WarDog — один із численних дронів, які українці подали через кластер оборонних розробок Brave1.

«Подавайте на платформу свою розробку, а Brave1 допоможе її реалізувати, протестувати, кодифікувати за стандартами НАТО, залучити інвестиції й отримати контракти від Міноборони» – закликав Михайло Федоров.

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