Глобальний збій Microsoft: скільки комп’ютерів вийшло з ладу

19 липня стався глобальний збій Microsoft. Він вивів з ладу 88, 5 млн комп’ютерів у світі.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на ВВС.

Збій стався через розсилку компанією CrowdStrike пошкодженого оновлення програмного забезпечення великій кількості своїх клієнтів. У Microsoft говорять, що кількість уражених пристроїв становить менш як 1%.

Водночас цей збій мав великі економічні та соціальні наслідки. Тому що клієнтами CrowdStrike є багато критично важливих служб та підприємств.

Як пише ВВС, це може бути самою поганою кіберподією в історії.

Глобальний збій Microsoft

Нагадаємо, вранці у п’ятницю в Україні зафіксували збій в роботі «Нової пошти», Monobank, Sense Bank, мобільного оператора «Vodafone». Згодом стало відомо, що такий збій був і в інших країнах світу.

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