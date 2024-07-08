Стало відомо, скільки було ракет 8 липня і скільки збили

Стало відомо, скільки було ракет 8 липня під час масштабної атаки і скільки збили.

Інформацію оприлюднили у Повітряних силах України, передають «Новини України – НСН».

Близько 10-ї ранку ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування.

Скільки було ракет 8 липня і скільки збили

Всього, за попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

4 балістичні ракети «Іскандер-М»;

1 крилату ракету 3М22 «Циркон»;

13 крилатих ракет Х-101;

14 крилатих ракет «Калібр»;

2 крилаті ракети Х-22;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

3 балістичні ракети «Іскандер-М»;

11 крилатих ракет Х-101;

12 крилатих ракет «Калібр»;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Чергова терористична атака по мирних містах. Україна в жалобі. Співчуття родинам загиблих та постраждалим. Світ має жорстко відреагувати на цей злочин. І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця, – зазначає командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук

Зазначимо, що раніше у мережі оприлюднили момент цілеспрямованого ракетного удару по лікарні «Охматдит» у Києві.

А всі деталі про масовану атаку – тут.

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