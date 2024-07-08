Масована повітряна атака 8 липня: багато загиблих і постраждалих – все, що відомо (фото, відео)

Ворогом була здійснена чергова масована повітряна атака 8 липня – вона стала другою за добу. Окупанти запустили десятки ракет по Україні. На жаль, багато загиблих – зокрема на Київщині і Дніпропетровщині. У Києві влучання у дитячу лікарню «Охматдит».
«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо на цей момент. Новина доповнюється.
Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня, – прокоментував атаку президент Зеленський
Усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей.
І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку, – додав президент
Масована повітряна атака 8 липня: ситуація в регіонах
Київщина
У Києві є загиблі і багато постраждалих. Їх кількість постійно зростає.
У КМВА повідомляють, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.
За даними ДСНС:
- У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося пошкодження 2 поверхів Бізнес-центру. Руйнування на площі 1500 м.кв, пожежа на площі 50 м.кв.
- Дарницький район: Уламок влучив в приватний житловий будинок.
- Деснянський район: горить будинок.
- Голосіївський район: пошкоджено гаражі, горять автомобілі.
- Шевченківський район: сталось влучання уламків ракет в одну із лікарень. Також тут є влучання в житловий будинок Пошкоджені підʼїзди. Один зруйнований. Відбувається евакуація мешканців.
Так виглядає будинок у Шевченківському районі.
В інших районах міста уламки впали на відкриту територію.
Відомо про влучання у дитячу лікарню ОХМАТДИТ. Повідомляють, що під завалами лікарні є діти – їх намагаються витягнути.
Завали допомагають розібрати небайдужі.
Діти, які проходили лікування в «Охматдиті» у Києві, сидять біля зруйнованої лікарні з крапельницями.
Вже відомо про 9 загиблих і 33 постраждалих в різних районах столиці.
Дніпропетровщина
Ворог здійснив масовану ракетну атаку по місту Кривий Ріг.
За словами Олександра Вілкула, було декілька влучань. У тому числі – по адміністративній будівлі промислового підприємства.
Триває ліквідація наслідків.
Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких.
Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.
У Криворізькому районі – пожежа внаслідок атаки.
У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство. Понівечене СТО. Є поранені.
Донеччина
У Покровську на Донеччині загинули троє людей внаслідок російської атаки — повідомили в ОВА
Ракети влучили у підприємство.
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