Масована повітряна атака 8 липня: багато загиблих і постраждалих – все, що відомо (фото, відео)

Ворогом була здійснена чергова масована повітряна атака 8 липня – вона стала другою за добу. Окупанти запустили десятки ракет по Україні. На жаль, багато загиблих – зокрема на Київщині і Дніпропетровщині. У Києві влучання у дитячу лікарню «Охматдит».

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо на цей момент. Новина доповнюється.

Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня, – прокоментував атаку президент Зеленський

Усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей.

І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку, – додав президент

Масована повітряна атака 8 липня: ситуація в регіонах

Київщина

У Києві є загиблі і багато постраждалих. Їх кількість постійно зростає.

У КМВА повідомляють, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

За даними ДСНС:

У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося пошкодження 2 поверхів Бізнес-центру. Руйнування на площі 1500 м.кв, пожежа на площі 50 м.кв.

Дарницький район: Уламок влучив в приватний житловий будинок.

Деснянський район: горить будинок.

Голосіївський район: пошкоджено гаражі, горять автомобілі.

Шевченківський район: сталось влучання уламків ракет в одну із лікарень. Також тут є влучання в житловий будинок Пошкоджені підʼїзди. Один зруйнований. Відбувається евакуація мешканців.

Так виглядає будинок у Шевченківському районі.

В інших районах міста уламки впали на відкриту територію.

Відомо про влучання у дитячу лікарню ОХМАТДИТ. Повідомляють, що під завалами лікарні є діти – їх намагаються витягнути.

Завали допомагають розібрати небайдужі.

Діти, які проходили лікування в «Охматдиті» у Києві, сидять біля зруйнованої лікарні з крапельницями.

Вже відомо про 9 загиблих і 33 постраждалих в різних районах столиці.

Дніпропетровщина

Ворог здійснив масовану ракетну атаку по місту Кривий Ріг.

За словами Олександра Вілкула, було декілька влучань. У тому числі – по адміністративній будівлі промислового підприємства.

Триває ліквідація наслідків.

Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких.

Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.

У Криворізькому районі – пожежа внаслідок атаки.

У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство. Понівечене СТО. Є поранені.

Донеччина

У Покровську на Донеччині загинули троє людей внаслідок російської атаки — повідомили в ОВА

Ракети влучили у підприємство.

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