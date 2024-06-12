Нічна масована повітряна атака 12 червня: виникли пожежі, є постраждалі – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна масована повітряна атака 12 червня. Окупанти запускали по Україні «Шахеди» і ракети, намагаючись завдати комбінованих ударі. Більшу частину ворожих цілей вдалося збити, але є влучання, постраждалі та руйнування.

Новини України – НСН розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

Повітряні сили повідомляють, що у ніч на 12 червня 2024 року окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА.

Усього – 30 засобів повітряного нападу:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. – рф.);

1 балістична ракета «Іскандер-М» (із території Криму);

1 аеробалістична ракета Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської обл. – рф.);

24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – рф).

До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136».

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.

Нічна масована повітряна атака 12 червня – ситуація в регіонах

Київщина

В КМВА повідомляють, що ворог завдав чергового ракетного удару по столиці. Удар був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння. Так противник випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПлА.

Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику.

Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години.

Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в були знищені. За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань.

Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

А от у Київській області не обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Тут внаслідок російської атаки ракетами та БПЛА вночі проти середи, 12 червня, поранено одну людину. На двох об’єктах виникли пожежі, повідомляє Київська ОВА.

Зазначається, що через падіння уламків збитих цілей постраждалий дістав різану рану ноги, але відмовився від госпіталізації.

Зафіксовано пошкодження об’єктів у двох районах. В одному сталася пожежа на промисловому об’єкті, до ліквідації залучили понад 100 пожежників та 30 одиниць техніки, у тому числі рятувальні підрозділи Києва та Укрзалізниці.

Також, за даними ОВА, пошкоджено приватний будинок, АЗС і гараж.

В іншому районі загорілося складське приміщення. Водночас влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано, додали у КОВА.

Станом на цей момент рятувальники продовжують боротися з вогнем.

Дніпропетровщина

Над Дніпропетровщиною збили 11 «Шахедів» цієї ночі під час масштабної повітряної атаки.

Про це повідомив начальник ДніпроОВА Сергій Лисак.

Вночі на Дніпропетровщині працювала ППО. Наші оборонці збили 11 ворожих шахедів, – написав Лисак

За його словами, збили по 4 «Шахеди» у Новомосковському та Синельниківському районах. Й решту – у Дніпровському, Павлоградському і Кам’янському.

На жаль, атака окупантів не минула й без наслідків. На Синельниківщині постраждала родина. У 13-річного хлопчика – гостра реакція на стрес. У чоловіка 39 років та жінки 40 років – різані рани. Їм надали меддопомогу, лікуватимуться амбулаторно.

Пошкоджені 9 приватних будинків.

Одещина

У ніч проти середи, 12 червня, Одещина теж була під ударом – за попередньою інформацією за містом зафіксували приліт.

Про це пишуть у місцевих Телеграм-каналах.

Так, сигнал повітряної тривоги після невеликої перерви в Одесі пролунав о 4:57. У пабліках одразу почали наполегливо рекомендувати одеситам піти в укриття, оскільки зафіксовано вихід балістичного озброєння з Криму.

Росіяни, за попередньою інформацією, вдарили ракетою “Іскандер-М”, приліт зафіксували за містом.

Офіційної інформації наразі немає.

Черкащина

Сили оборони знищили російський безпілотник на Черкащиною у ніч на 12 червня.

Про це повідомили начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Доба в області розпочалась із тривог. Утім без наслідків завдяки нашим оборонцям. На їхньому рахунку – знищений ворожий БпЛА, – зазначив Ігор Табурець

За його словами, обійшлося без потерпілих і руйнацій інфраструктури.

Ціль була під Києвом

Аналітики відтворили рух ракет та Shahed під час нічної атаки. Інфографіка свідчить про те, майже усі ворожі повітряні цілі прямували до Київської області.

Аналітики показали приблизний маршрут руху російських ракет та дронів. Так, крилаті ракети типу Х-101 летіли через Сумську область, Полтавську, Черкаську, Вінницьку та Київську. “Кинджал” прямував до Київщини через Сумщину та Чернігівщину. Натомість БПЛА типу Shahed пролетіли в більшості південних, східних, північно-східних та центральних регіонах України. Ракета “Іскандер-М” була запущена з тимчасово окупованого Криму по Одесі.

Польща підіймала винищувачі

Збройні сили Польщі піднімали літаки у відповідь на посилену активність російської авіації та загрозу ракетних і авіаударів по території західної України. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сторінці Оперативного командування Збройних сил Польщі в соцмережі Х.

Сьогодні вночі ми спостерігаємо за активністю дальньої авіації РФ, яка завдає ударів крилатими ракетами, а також безпілотними літальними комплексами типу «Шахед» по об’єктах, розташованих, у тому числі, в західній частині України, – зазначається в повідомленні

При цьому командування попереджає жителів південно-східної частини Польщі про можливий підвищений рівень шуму, пов’язаний із польотами польських та союзницьких літаків.

Розпочаті всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування RSZ постійно стежить за ситуацією, – підкреслили в командуванні

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