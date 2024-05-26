Масована повітряна атака в ніч на 26 травня: є руйнування і постраждалі – все, що відомо (фото, відео)

Ворогом була здійснена чергова масована повітряна атака в ніч на 26 травня. Росіяни запускали по Україні ракети і «Шахеди». Більшість ворожих цілей вдалося збити, але були і влучання. Є постраждалі та руйнування.

Новини України – НСН розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 26 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА, зокрема:

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської обл. – рф.);

12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. -рф.);

31 ударний БпЛА «Shahed-131/136» (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ – рф, мис Чауда – Крим).

В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555;

31 ударний БпЛА «Shahed-131/136».

Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Польща підіймала F-16

Через ракетну атаку росіян на Україну Польща підіймала у повітря винищувачі F-16.

Про це повідомили у польському Міноборони.

“Розпочато всі необхідні процедури з забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Зверніть увагу, що польські та союзницькі літаки працюють у повітряному просторі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни”, – йдеться у повідомленні

Маршрут руху ворожих ракет цієї ночі

Масована повітряна атака в ніч на 26 травня – ситуація в регіонах

Вінниччина

Сьогодні вночі ворог атакував Вінниччину. У місті Жмеринка, внаслідок падіння уламків ворожого дрона, зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто.

Постраждало 3 людей, які від госпіталізації відмовилися.

З квартир евакуйовано 40 людей. На місці події працювали психологи ДСНС.

Рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи по демонтажу нависаючих конструкцій з поверхів будинку, що становлять загрозу для перехожих.

Дніпропетровщина

Ворог масовано атакував Дніпропетровщину «Шахедами». Вночі оборонці неба збили над областю 11 шахедів.

5 безпілотників знищили в Синельниківському районі, по 2 – в Кам’янському та Павлоградському, по одному – в Нікопольському та Новомосковському.

В останньому через падіння уламків зайнялася суха трава. Пожежу загасили.

Миколаївщина

У ніч на 26 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу «Shahed 131/136».

Однак були й влучання. Вночі 26 травня в Коблівській громаді внаслідок ураження ворожого БпЛА типу «Shahed-131/136» вибуховою хвилею пошкоджено вікна закладу дошкільної освіти. Постраждалих немає.

Хмельниччина

У ніч проти 26 травня російські загарбники завдали ракетно-шахедного удару по Хмельницькій області. Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Він зазначив, що в межах області сили ППО збили 6 БпЛА і 1 ракету.

Через ворожу атаку в одному з міст області від електроенергії було відключено 3 тис. абонентів. Наразі усі споживачі підключені до енергомережі, – йдеться в повідомленні

За інформацією місцевих Telegram-каналів, світло було відсутнє у мешканців Старокостянтинова.

Як додав Тюрін, внаслідок цієї атаки інформація щодо травмованих та руйнувань не надходила.

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